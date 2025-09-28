قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية: استمرار حملات التصدي للتلوث السمعي.. وضبط ومصادرة 65 جهاز صوت وسماعة

همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  جهود المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 65 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الازعاج والتلوث السمعي.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في ازعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 10 تابلوه كبير سماعات، 2 تالبوه كاسيت، 3 بازوكا كبير، جهاز بازوكا صغير، 10 جي ام كبير، 2 جي ام صغير، 2 ساعة، سارينة.

وقام  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، أسفرت عن ضبط ومصادرة 17 جهاز بازوكا متنوع، 1 تابلوه، 11 سماعة، جهاز ام بي سرى موتوسيكل.

وفي مركز المنصورة قام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات أسفرت عن ضبط ومصادرة، 4 جهاز بازوكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

الدقهلية محافظ مركز المنصورة

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

