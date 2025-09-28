الدقهلية: استمرار حملات التصدي للتلوث السمعي.. وضبط ومصادرة 65 جهاز صوت وسماعة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 65 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الازعاج والتلوث السمعي.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في ازعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 10 تابلوه كبير سماعات، 2 تالبوه كاسيت، 3 بازوكا كبير، جهاز بازوكا صغير، 10 جي ام كبير، 2 جي ام صغير، 2 ساعة، سارينة.

وقام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، أسفرت عن ضبط ومصادرة 17 جهاز بازوكا متنوع، 1 تابلوه، 11 سماعة، جهاز ام بي سرى موتوسيكل.

وفي مركز المنصورة قام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المدينة بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات أسفرت عن ضبط ومصادرة، 4 جهاز بازوكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة