أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء بشأن مشروع بيت الوطن.. والزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين

علق علاء فاروق، وزير الزراعة، على ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، قائلاً إن هذا الوقت هو وقت تغيير عروات، مصر تزرع الطماطم على مدار العام من خلال أربع عروات رئيسية: الصيفية، النيليّة، الشتوية، والربيعية، وأن ما يحدث الآن هو "فجوة" طبيعية بين نهاية موسم وبداية آخر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقليص هذه الفجوات من خلال إدخال عروات إضافية وأصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية.

أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن

طالب الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بالتحقق من واقعة قال إنها تتعلق بشخص يدعى “مناع خلاف”، مشيراً إلى وجود معلومات تزعم حصوله على أكثر من قطعة أرض ضمن مشروع “بيت الوطن”.

الإسكان: جميع قطع أراضي بيت الوطن مميزة.. وزيادة جديدة في الطرح

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع قطع الأراضي التي تم طرحها في مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج تتميز بمواقع فريدة ومساحات مميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت الشائعات التي تداولتها بعض الصفحات مؤخرًا بشأن جودة الأراضي، وتم الرد عليها بشكل رسمي.

بسكال مشعلاني: الشعب المصري يتميز بذوقه العالي وحبه للطرب والموسيقى

قالت الفنانة بسكال مشعلاني إن الشعب المصري يتميز بذوقه العالي وحبه للطرب والموسيقى.

لقاء مصيري للخروج من عنق الزجاجة للفريقين.. تعليق مفاجئ من تامر أمين قبل قمة الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يفصلنا 24 ساعة على القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه شاءت القرعة ان يكون لقاء الأهلي والزمالك اقامته مبكرا في الدوري ومع ذلك عل الرغم من ان اللقاء في الجولة التاسعة الا انه يكون لقاء مصيري للأهلي والزمالك كلا بوضعه.

حزب التجمع: نخوض الانتخابات بالقائمة الوطنية.. والتحالفات لا تمس أجندتنا السياسية

أكد النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، أن الحزب بدأ استعداداته الفعلية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة منذ مطلع العام، وذلك عبر مخاطبة المحافظات لتجميع رغبات الأعضاء الراغبين في الترشح، خاصة على نظام الفردي.

الإسكان: الطرح العاشر لمشروع بيت الوطن تضمن 18 ألف قطعة أرض

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح العاشر بمشروع "بيت الوطن" يتضمن إتاحة 18 ألف قطعة أرض، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، موضحًا أن مشروع "بيت الوطن" يعد من أبرز مشروعات الوزارة، حيث تم تنفيذ 10 طروحات منذ عام 2012 وحتى الآن.

خبير استراتيجي: أمريكا تعيد ترتيب أوراقها على مستوى المنطقة

قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد ترتيب أوراقها على مستوى المنطقة بأكملها، وكذلك في ملفات أوكرانيا وروسيا، موضحًا أن واشنطن بصدد إعادة صياغة علاقاتها الجيوسياسية مع العالم بشكل شامل.

أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الخارجية شدد على أن إثيوبيا متوهمة أن مصر ستنسى مصالحها الوجودية للنيل، لافتا إلى أن مصر ذهبت لمجلس الأمن مرتين، وستتجه للقضاء والتحكيم الدولي.

مين بيساعده؟ .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بشأن مشروع بيت الوطن

استكمل الإعلامي أحمد موسى، الاستجابة لشكاوى المصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن، قائلا: الناس دول أكتر ناس دعمت البلد وبيبعتوا لي على حسابي الخاص شكواهم.