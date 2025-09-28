خبير استراتيجي: أمريكا تعيد ترتيب أوراقها على مستوى المنطقة

قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد ترتيب أوراقها على مستوى المنطقة بأكملها، وكذلك في ملفات أوكرانيا وروسيا، موضحًا أن واشنطن بصدد إعادة صياغة علاقاتها الجيوسياسية مع العالم بشكل شامل.

بند التهجير

أوضح نضال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تضمنت إدخال المساعدات بإشراف دولي، وهو ما اعتبره أهم بنودها، مشيرًا إلى أنها أسقطت بند التهجير ولم تتطرق إلى ما يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نزع سلاح المقاومة.

وأضاف نضال أبو زيد، أن هناك جدية من جانب الإدارة الأمريكية لدفع هذه المبادرة إلى الأمام، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الخطة أحدثت إرباكًا داخل إسرائيل وأوساط صناع القرار هناك، متابعًا أن ترامب يسعى لاستثمار هذه المبادرة لتعزيز مكاسبه الانتخابية المقبلة.

أروقة الأمم المتحدة

وأشار نضال أبو زيد، إلى أن الجدل المثار حول خطة ترامب يعود إلى أنها جاءت كإطار عام دون تفاصيل دقيقة، ما يجعلها أرضية سيتم فرضها على نتنياهو ليكون محل تفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بوساطة مصر وقطر ودعم أمريكي مباشر، موضحًا أن إسرائيل باتت تعيش حالة عزلة دولية واضحة، انعكست مؤخرًا في أروقة الأمم المتحدة، عندما بدا نتنياهو منبوذًا بعد مغادرة العديد من الوفود قاعة الجمعية العامة أثناء إلقاء كلمته.