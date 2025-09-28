قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يفوز بثنائية على ريال سوسيداد ويتصدر الدوري الإسباني
الأهلي يتأهل إلي نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الإسكان: حريصون للرد على الشكاوى بكل شفافية وتلبية رغبات المواطنين
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد التحرك الأخير
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

خبير استراتيجي: أمريكا تعيد ترتيب أوراقها على مستوى المنطقة

ترامب
ترامب
محمد البدوي

قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد ترتيب أوراقها على مستوى المنطقة بأكملها، وكذلك في ملفات أوكرانيا وروسيا، موضحًا أن واشنطن بصدد إعادة صياغة علاقاتها الجيوسياسية مع العالم بشكل شامل.

بند التهجير 

أوضح نضال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تضمنت إدخال المساعدات بإشراف دولي، وهو ما اعتبره أهم بنودها، مشيرًا إلى أنها أسقطت بند التهجير ولم تتطرق إلى ما يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نزع سلاح المقاومة.

وأضاف نضال أبو زيد، أن هناك جدية من جانب الإدارة الأمريكية لدفع هذه المبادرة إلى الأمام، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الخطة أحدثت إرباكًا داخل إسرائيل وأوساط صناع القرار هناك، متابعًا أن ترامب يسعى لاستثمار هذه المبادرة لتعزيز مكاسبه الانتخابية المقبلة.

أروقة الأمم المتحدة

وأشار نضال أبو زيد، إلى أن الجدل المثار حول خطة ترامب يعود إلى أنها جاءت كإطار عام دون تفاصيل دقيقة، ما يجعلها أرضية سيتم فرضها على نتنياهو ليكون محل تفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بوساطة مصر وقطر ودعم أمريكي مباشر، موضحًا أن إسرائيل باتت تعيش حالة عزلة دولية واضحة، انعكست مؤخرًا في أروقة الأمم المتحدة، عندما بدا نتنياهو منبوذًا بعد مغادرة العديد من الوفود قاعة الجمعية العامة أثناء إلقاء كلمته.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

المجلس الثَّاني من مجالس علوم القرآن

أستاذ بالأزهر: طالب علوم القرآن لا غِنى له عن دراسة النَّحو والصَّرف والأصول والمنطق

الإفتاء

أمين الإفتاء: تأخير الصلاة لإنهاء عمل مهم لا إثم فيه ما دام قبل خروج الوقت

العطور

حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول.. اعرف رأي الشرع

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

