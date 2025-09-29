الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الخامس من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، قداس اليوم الخامس من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا.

شارك في الصلاة أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، وعدد من الآباء الكهنة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أكثر من مجرد شفاء".

وفي الختام، أهدى الأب أنطونيوس أيقونة القديسة تريزا الطفل يسوع إلى نيافة الأنبا باخوم، كهدية تذكارية، شاكرًا ترأسه لصلاة القداس الإلهي.

وتُنظم الرهبنة الكرملية بمصر، تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، في الفترة من الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وحتى الثالث من أكتوبر المقبل، استعدادًا لاستقبال عيد القديسة تريزا، معلمة الكنيسة الجامعة.