برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر: مظاهرات المسجد الأموي نموذج صارخ للجحود ونكران الجميل تجاه مصر

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية
عبد الرحمن سرحان

أعرب اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، عن استنكاره الشديد إزاء المظاهرات التي جرت في المسجد الأموي والتي استهدفت مصر ومؤسساتها الوطنية وقيادتها وشعبها ، مشيرا إلى أن هذه التصرفات لا تمثل سوى صورة صارخة للجحود ونكران الجميل تجاه دولة كانت على الدوام سندا للأشقاء العرب، وداعمة لكل قضاياهم العادلة على الصعيدين السياسي والإنساني.

وأكد الدكتور فرحات أن ما حدث في المسجد الأموي تصرف يسيء إلى مصر ويستهدف تشويه صورتها على المستوى الإقليمي والدولي، ويشكل محاولة واضحة للعبث بعلاقات مصر المتميزة مع الأشقاء العرب ، لافتا إلى أن استغلال أي مكان ديني أو تاريخي كمنصة للهجوم السياسي على دولة كانت وما زالت رمزا للاستقرار والأمان في المنطقة، هو تصرف مرفوض تماما ويعكس قسوة وانحرافا في فهم قيم الأخوة والاحترام المتبادل.

وشدد الدكتور فرحات على أن الشعب المصري عبر تاريخه الطويل كان دائما مرجعية للأمن والاستقرار في المنطقة، وساهم بشكل فاعل في حماية مصالح الأشقاء العرب ودعم قضاياهم الوطنية والاجتماعية والإنسانية، و هذا الدور لم يكن يوما خيارا بل واجبا وطنيا وإنسانيا ثابتا لا تتغير معالمه بفعل تصريحات أو مظاهرات معادية.

وأضاف أن المظاهرات الأخيرة تمثل تحديا صريحا لكل القيم الدينية والوطنية، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي السياسي بين الجماهير، وعدم السماح بتحويل الأماكن الدينية إلى ساحات لتصفية الحسابات أو لتوجيه الرسائل المعادية لمصر مشددا علي  أن احترام الرموز الدينية واحترام الدول الشقيقة هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي تجاوز له سيواجه برفض شعبي ورسمي كامل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مصر ستظل صامدة في مواجهة أي محاولات لتقويض مكانتها، وأن موقفها التاريخي الثابت تجاه الأشقاء العرب لن يتغير مهما حاول البعض الإساءة أو النيل من سمعتها ولن تنجح المظاهرات المعادية لمصر في إضعاف روابط الأخوة أو المصالح المشتركة، بل تؤكد ضرورة الحذر والاستعداد للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار مصر والمنطقة و الواجب الوطني يحتم على كل من يقيم على أرض عربية أن يقف موقفا واضحا مع مصر، وأن أي تجاوز سيقابل بحزم سياسي وشعبي لا هوادة فيه.

المسجد الأموي نائب رئيس حزب المؤتمر اللواء الدكتور رضا فرحات الوعي السياسي الأماكن الدينية

