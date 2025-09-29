وكيل تعليم الدقهلية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالارتقاء بالعملية التعليمية

تفقد المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية عددا من مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية حيث كان في استقباله الدكتور أحمد يحيي مدير عام الإدارة.

وقام الوفد بزيارة عدد من المدارس طه حسين الثانوية بنين ، محمد جمال عثمان الإعدادية بنين وسندوب الثانوية بنات.

خلال الجولة تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية وتابع انتظام الطلاب داخل قاعات الدراسة كما تفقد حجرات الأنشطة والمكتبات والمعامل مؤكداً على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقديم كل أوجه الدعم للطلاب من أجل رفع مستوى التحصيل الدراسي.

أثنى الرشيدي على جهود إدارة غرب المنصورة التعليمية وقياداتها في باللوائح والقوانين والقرارات الوزارية ما ظهر جلياً في التزام المعلمين والطلاب على حد سواء وتهيئة المدارس بصورة مشرفة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي.

وأكد وكيل الوزارة خلال حديثه أن المدارس هي أساس بناء الأجيال وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالارتقاء بالعملية التعليمية موجهاً الشكر للجميع على الجهد الملموس.

واختتمت الجولة بتوجيهات بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية والتأكيد على الانضباط والالتزام في الحضور وتفعيل الأنشطة التربوية بما يسهم في تحقيق عام دراسي ناجح يليق بأبناء مصر الغالية.