وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة

النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من قيادات شركة BYD Auto العالمية، برئاسة ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من مسئولى مجموعة المنصور.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء بالحضور من مجموعة المنصور، ووفد شركة BYDذ، مسلطًا الضوء على الأخبار المميزة المتعلقة بالشراكة بين الطرفين للتصنيع المشترك، مؤكدًا اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخبرة الواسعة للشركة في هذا المجال.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز صناعة السيارات ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعاته للاستماع إلى مقترحات التعاون المثمرة بين الجانبين.

كما أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بشركة BYD ومجموعة المنصور، وذلك في ضوء الدور الرائد للشركتين في مجال صناعة السيارات، مؤكدًا أن وزارة الصناعة سوف تقدم كل الدعم للتعاون بين مجموعة المنصور، وشركة BYD من أجل نجاح تلك الشراكة.

كما أشار مسئولو مجموعة المنصور إلى تقديرهم لدعم الحكومة المصرية في مجال صناعة السيارات، مشيرين إلى أن التعاون القائم مع شركة BYD سوف يسهم في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتقديم منتج عالي الجودة للمستهلك المصري.

وخلال اللقاء، استعرضت ستيلا لي رؤية شركة BYD Auto لمستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك في إطار التعاون مع مجموعة المنصور.

 كما تناولت خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال توفير أحدث الطرازات من المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، فضلًا عن استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في تطوير منظومة التصنيع المحلي لقطاع السيارات في مصر.

وتعد الشركة واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، فمنذ تأسيسها عام 1995 بمدينة شنجن بالصين، حققت الشركة إنجازات نوعية بدأت من صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ثم توسعت في أوائل الألفية في صناعة السيارات، مع تركيز متزايد على المركبات الكهربائية والهجينة كجزء من رؤيتها للتحول نحو النقل المستدام.

ونجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في اعتلاء صدارة الشركات العالمية من حيث مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، حيث تجاوزت مبيعاتها التراكمية ١٣.٤ مليون سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن، لتؤكد بذلك مكانتها كلاعب محوري على الساحة الدولية.

وخلال الاجتماع تم عرض أبرز إنجازات شركة BYD التي تتضمن، إنتاج مجموعة متكاملة تشمل السيارات الكهربائية بالكامل (BEV)، وكذا السيارات الهجينة القابلة للشحن( PHEV)، بالإضافة إلى الحافلات والشاحنات والمركبات التجارية، كما تم تطوير بطارية "Blade" الشهيرة، المعروفة بقدرتها الفائقة على الأمان والمتانة مقارنة بالبطاريات التقليدية.

كما تمتلك الشركة خبرات متقدمة في تكامل البطاريات والمحركات ووحدات التحكم الإلكترونية داخل مصانعها، بما يمنحها ميزة تنافسية عالمية، وهو ما نتج عنه التوسع في أكثر من 70 دولة حول العالم، تشمل أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع تشغيل حافلاتها الكهربائية في مدن كبرى مثل لندن، لوس أنجلوس، وسنغافورة، وتم إدراج الشركة ضمن قائمة أكبر 500 شركة عالمية ( Fortune Global 500) كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع النقل الأخضر.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

جانب من تسليم عقود العمل بالفيديوكونفرانس

تسليم 700 عقد عمل معظمهم لذوي همم في 26 محافظة بالفيديوكونفرنس

الدكتور أسامة عبد الحي والدكتورة شيرين غالب

أطباء القاهرة تُكرم 500 من رموز وشباب مهنة الطب

صورة أرشيفية

مشروبات الطاقة والتدخين وإرتداء الكروكس.. محظورات داخل مدرسة بإمبابة

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

