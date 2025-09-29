برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة

قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من قيادات شركة BYD Auto العالمية، برئاسة ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من مسئولى مجموعة المنصور.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء بالحضور من مجموعة المنصور، ووفد شركة BYDذ، مسلطًا الضوء على الأخبار المميزة المتعلقة بالشراكة بين الطرفين للتصنيع المشترك، مؤكدًا اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخبرة الواسعة للشركة في هذا المجال.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز صناعة السيارات ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعاته للاستماع إلى مقترحات التعاون المثمرة بين الجانبين.

كما أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بشركة BYD ومجموعة المنصور، وذلك في ضوء الدور الرائد للشركتين في مجال صناعة السيارات، مؤكدًا أن وزارة الصناعة سوف تقدم كل الدعم للتعاون بين مجموعة المنصور، وشركة BYD من أجل نجاح تلك الشراكة.

كما أشار مسئولو مجموعة المنصور إلى تقديرهم لدعم الحكومة المصرية في مجال صناعة السيارات، مشيرين إلى أن التعاون القائم مع شركة BYD سوف يسهم في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتقديم منتج عالي الجودة للمستهلك المصري.

وخلال اللقاء، استعرضت ستيلا لي رؤية شركة BYD Auto لمستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك في إطار التعاون مع مجموعة المنصور.

كما تناولت خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال توفير أحدث الطرازات من المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، فضلًا عن استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في تطوير منظومة التصنيع المحلي لقطاع السيارات في مصر.

وتعد الشركة واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، فمنذ تأسيسها عام 1995 بمدينة شنجن بالصين، حققت الشركة إنجازات نوعية بدأت من صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ثم توسعت في أوائل الألفية في صناعة السيارات، مع تركيز متزايد على المركبات الكهربائية والهجينة كجزء من رؤيتها للتحول نحو النقل المستدام.

ونجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في اعتلاء صدارة الشركات العالمية من حيث مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، حيث تجاوزت مبيعاتها التراكمية ١٣.٤ مليون سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن، لتؤكد بذلك مكانتها كلاعب محوري على الساحة الدولية.

وخلال الاجتماع تم عرض أبرز إنجازات شركة BYD التي تتضمن، إنتاج مجموعة متكاملة تشمل السيارات الكهربائية بالكامل (BEV)، وكذا السيارات الهجينة القابلة للشحن( PHEV)، بالإضافة إلى الحافلات والشاحنات والمركبات التجارية، كما تم تطوير بطارية "Blade" الشهيرة، المعروفة بقدرتها الفائقة على الأمان والمتانة مقارنة بالبطاريات التقليدية.

كما تمتلك الشركة خبرات متقدمة في تكامل البطاريات والمحركات ووحدات التحكم الإلكترونية داخل مصانعها، بما يمنحها ميزة تنافسية عالمية، وهو ما نتج عنه التوسع في أكثر من 70 دولة حول العالم، تشمل أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع تشغيل حافلاتها الكهربائية في مدن كبرى مثل لندن، لوس أنجلوس، وسنغافورة، وتم إدراج الشركة ضمن قائمة أكبر 500 شركة عالمية ( Fortune Global 500) كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع النقل الأخضر.