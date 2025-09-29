الصحة تنظم تدريبًا للأطباء ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

نظمت وزارة الصحة والسكان، تدريبًا موسعًا ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، إحدى مبادرات الصحة العامة تحت مظلة “100 مليون صحة”، وذلك على مدار يومي 28 و29 سبتمبر 2025.

شارك في التدريب الأطباء العاملون بالمبادرة من مديريات الشؤون الصحية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب أطباء من المستشفيات الجامعية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية. كما حاضر في البرنامج نخبة من الأساتذة والاستشاريين من كبرى الجامعات والمراكز الطبية في مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات الأطباء على التشخيص المبكر والتعامل مع حالات الأمراض الوراثية النادرة، إلى جانب تعريف الفرق الطبية بمسار الإحالة داخل المبادرة وخطوات المتابعة، وضمان توحيد الرسالة العلمية من خلال محتوى تدريبي معتمد.

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أهمية الشراكة الفعالة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص ، في تمكين التعليم الطبي المستمر والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشار إلى ريادة مصر في ملف الأمراض الوراثية والنادرة منذ عام 1999، وأنها من الدول الرائدة في تنفيذ برامج الكشف المبكر لحديثي الولادة، مما يعكس التزام الدولة بتأمين مستقبل صحي للأجيال القادمة.

من جانبها، أعلنت الدكتورة منى خليفة، رئيس الإدارة العامة للمبادرات الصحية، توفير فرص لحضور فعاليات ومؤتمرات علمية للأمراض الوراثية والنادرة لـ10 أطباء من الأعلى في التقييم النهائي للتدريب.

وأوضح الدكتور شريف رشدي، رئيس القطاع الطبي بشركة سانوفي مصر وإفريقيا، أن مشاركة الشركة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت هذا العام بين وزارة الصحة والسكان وسانوفي مصر، بحضور السيدالرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون. وأكد أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التدريب الطبي المستمر، ودعم الأطباء بأحدث وسائل التشخيص، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسريع رحلة التشخيص وتحسين رعاية المرضى، خاصة في مجال الأمراض الوراثية والنادرة، فضلًا عن المساهمة في رفع الوعي المجتمعي عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة.