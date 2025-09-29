قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
أخبار البلد

الصحة تنظم تدريبًا للأطباء ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

الدكتور محمد حساني
الدكتور محمد حساني
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، تدريبًا موسعًا ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، إحدى مبادرات الصحة العامة تحت مظلة “100 مليون صحة”، وذلك على مدار يومي 28 و29 سبتمبر 2025.

شارك في التدريب الأطباء العاملون بالمبادرة من مديريات الشؤون الصحية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب أطباء من المستشفيات الجامعية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية. كما حاضر في البرنامج نخبة من الأساتذة والاستشاريين من كبرى الجامعات والمراكز الطبية في مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات الأطباء على التشخيص المبكر والتعامل مع حالات الأمراض الوراثية النادرة، إلى جانب تعريف الفرق الطبية بمسار الإحالة داخل المبادرة وخطوات المتابعة، وضمان توحيد الرسالة العلمية من خلال محتوى تدريبي معتمد.

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أهمية الشراكة الفعالة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص  ، في تمكين التعليم الطبي المستمر والارتقاء بالمنظومة الصحية. 

وأشار إلى ريادة مصر في ملف الأمراض الوراثية والنادرة منذ عام 1999، وأنها من الدول الرائدة في تنفيذ برامج الكشف المبكر لحديثي الولادة، مما يعكس التزام الدولة بتأمين مستقبل صحي للأجيال القادمة.

من جانبها، أعلنت الدكتورة منى خليفة، رئيس الإدارة العامة للمبادرات الصحية، توفير فرص لحضور فعاليات ومؤتمرات علمية للأمراض الوراثية والنادرة لـ10 أطباء من الأعلى في التقييم النهائي للتدريب.

وأوضح الدكتور شريف رشدي، رئيس القطاع الطبي بشركة سانوفي مصر وإفريقيا، أن مشاركة الشركة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت هذا العام بين وزارة الصحة والسكان وسانوفي مصر، بحضور السيدالرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون. وأكد أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التدريب الطبي المستمر، ودعم الأطباء بأحدث وسائل التشخيص، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسريع رحلة التشخيص وتحسين رعاية المرضى، خاصة في مجال الأمراض الوراثية والنادرة، فضلًا عن المساهمة في رفع الوعي المجتمعي عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة.

وزارة الصحة حديثي الولادة الأمراض الوراثية مبادرة الكشف المبكر 100 مليون صحة"

