أخبار السيارات| سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها .. وسيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تطاير شبك سييرا الأمامي من السيارات رغم استدعاءات GMC

رغم الاستدعاءات المتكررة من GMC، ما زال ملاك سيارات سييرا يعانون من تطاير الشبك الأمامي أثناء القيادة، ما يثير مخاوف تتعلق بالسلامة والجودة.



مواصفات سيارة سلطان ماكلارين F1 التي حطمت الأرقام القياسية

سيارة ماكلارين F1 النادرة التي يمتلكها سلطان خليجي حطمت أرقامًا قياسية في الأداء والقيمة، وتُعد من أكثر السيارات شهرة في العالم.



منها باندا وفيرنا .. سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

يبحث الكثيرون عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة، ومن أبرز الخيارات المتاحة في حدود 350 ألف جنيه طرازات مثل فيات باندا وهيونداي فيرنا.



بي إم دبليو 318 أوتوماتيك تباع بـ 750 ألف جنيه

شهد سوق المستعمل في مصر عرض سيارة بي إم دبليو 318 أوتوماتيك بسعر 750 ألف جنيه، ما أثار الجدل حول ارتفاع أسعار العلامات الفاخرة.



سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

حادث مروع لسيارة تسلا تسبب في وفاة 3 أشخاص كانوا بداخلها، وسط استمرار الجدل حول أنظمة السلامة والقيادة الذاتية.