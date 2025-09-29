قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
وزير الصحة من الدوحة.. توجيهات رئاسية بإنشاء مستشفى افتراضي لتقليل الأخطاء الطبية
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل لقاء القمة ١٣١ أمام الزمالك
أخبار السيارات| سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها .. وسيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تطاير شبك سييرا الأمامي من السيارات رغم استدعاءات GMC
رغم الاستدعاءات المتكررة من GMC، ما زال ملاك سيارات سييرا يعانون من تطاير الشبك الأمامي أثناء القيادة، ما يثير مخاوف تتعلق بالسلامة والجودة.
 

مواصفات سيارة سلطان ماكلارين F1 التي حطمت الأرقام القياسية
سيارة ماكلارين F1 النادرة التي يمتلكها سلطان خليجي حطمت أرقامًا قياسية في الأداء والقيمة، وتُعد من أكثر السيارات شهرة في العالم.
 

منها باندا وفيرنا .. سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه
يبحث الكثيرون عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة، ومن أبرز الخيارات المتاحة في حدود 350 ألف جنيه طرازات مثل فيات باندا وهيونداي فيرنا.
 

بي إم دبليو 318 أوتوماتيك تباع بـ 750 ألف جنيه
شهد سوق المستعمل في مصر عرض سيارة بي إم دبليو 318 أوتوماتيك بسعر 750 ألف جنيه، ما أثار الجدل حول ارتفاع أسعار العلامات الفاخرة.
 

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها
حادث مروع لسيارة تسلا تسبب في وفاة 3 أشخاص كانوا بداخلها، وسط استمرار الجدل حول أنظمة السلامة والقيادة الذاتية.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

عادل إمام

الاهلي

فصل الشتاء

صاروخ باليستي

أرشيفية

بيت الوطن

صاروخ

الاردن

صورة أرشيفية

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

