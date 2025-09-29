خطة عمل مشتركة بين التمثيل التجاري وهيئة البترول لزيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة

استقبل الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري اليوم بمقر التمثيل التجاري المصري، المهندس صلاح الدين عبد الكريم عوض، رئيس الهيئة العامة للبترول، وذلك في إطار بدء التعاون بين الجانبين في مجال التسويق الخارجي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبهدف وضع خطة مشتركة تستهدف زيادة تصدير المنتجات البترولية واستقطاب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس صلاح الدين عبد الكريم عن تطلع الهيئة للاستفادة من خدمات جهاز التمثيل التجاري وشبكة مكاتبه بالخارج في الترويج لأنشطة ومنتجات الهيئة والشركات التابعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تطوير قطاع البترول وزيادة الإنتاج وتأمين الاحتياجات المستقبلية من المنتجات البترولية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف على قطاع البترول، مشيراً إلى أهمية إعداد خطة عمل مشتركة تستهدف زيادة الصادرات البترولية وجذب استثمارات جديدة في سلاسل القيمة ذات الأولوية، بما يتسق مع توجهات الدولة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات.

كما شدّد رئيس التمثيل التجاري المصري على جاهزية تقديم أوجه الدعم اللازمة عبر شبكة تضم ٤٤ مكتباً في ٤٣ دولة، والعمل على فتح أسواق خارجية جديدة، وتسهيل عقد اجتماعات ثنائية (B2B) بين الهيئة ونظرائها من الشركات والهيئات في الخارج، فضلاً عن تزويد الهيئة بدراسات السوق ومتطلبات النفاذ والمواصفات الفنية في الأسواق المستهدفة.

وشهد اللقاء مناقشة آليات العمل وبحث أوجه الاستثمار المحتملة، كما توافق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك يتولى دراسة الفرص التصديرية والاستثمارية والتعرّف عن قرب على الأسواق الخارجية المتاحة، تمهيداً لوضع برنامج تنفيذي مشترك وخطوات متابعة لتحقيق المستهدفات.

وشارك في الاجتماع محمد فتحي معاون رئيس الهيئة العامة للبترول، والوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير إدارة شئون الترويج للاستثمار.