غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
ديني

دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة .. صور

محمد شحتة

انطلقت اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات الدورة التدريبية الأولى، ضمن مشروع "تأهيل وإعداد الدعاة والوعاظ لاستخدام لغة الإشارة"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون بين المنظمة، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف هذا المشروع إلى إعداد الوعاظ والواعظات لاستخدام لغة الإشارة، كما يعد فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية، والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين.

وقال الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء - رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن هذه الدورة التدريبية تعد خدمة هامة لذوي الهمم من الصم والبكم، وهي نافذة مهمة لكي يتعرفوا على أمور دينهم ودنياهم، بمنهج علمي سليم، خاصة وأنهم شريحة مهمة في المجتمع، لهم نفس الحقوق والواجبات كأي مواطن آخر، مؤكدا أن المنظمة حينما تطلق هذه الدورة: تهدف إلى توسيع قاعدة الأئمة والوعاظ الذين يستخدمون لغة الإشارة، ويحسنون التعامل مع هذه الفئة.

وأكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن التعاون بين المجمع والمنظمة يعطي هذا المشروع دفعة قوية، خاصة وأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لديه الخبرة التامة لمثل هذه التدريبات، كما يتم الاستعانة في هذه الدورة بأكفأ النماذج التي تقوم بتدريب الأئمة والدعاة على لغة الإشارة، حتى يتعامل الداعية مع هذه الفئة مباشرة دون وسيط، وتعد هذه المجموعة من الدعاة نواة لمجموعات أخرى سوف يتم تدريبها في الأيام القادمة.

حضر انطلاق فاعليات الدورة: اللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والأستاذ الدكتور إلهام شاهين، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، وعدد من مسئولي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

لغة الإشارة ذوي الهمم الدعاة الوعاظ الأزهر

