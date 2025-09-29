قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
خطة أمريكية لإنهاء الحرب: ممر آمن لعناصر حماس وتسليم غزة للسلطة الفلسطينية

أعلن البيت الأبيض تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد بشأن غزة، مؤكداً أن الخطة ستُنفذ تدريجياً حتى في حال تأخرت حركة حماس أو رفضت العرض، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وتوصف بأنها "خالية من الإرهاب".

وتتضمن الخطة توفير ممر آمن لعناصر حماس الراغبين في مغادرة القطاع إلى دول أخرى، إلى جانب تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة بدعم من شركاء عرب ودوليين للانتشار الفوري في غزة.

كما نص المقترح على أن تنتقل إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية بعد استكمال برنامج إصلاح محدد، مع إنشاء هيئة دولية جديدة لمراقبة عمل لجنة إدارة غزة يشارك فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وبحسب الخطة، ستبقى خطوط القتال مجمّدة لحين انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي وكامل من القطاع، على أن يتم الإفراج عن جميع الرهائن خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل موافقتها على الاتفاق.

وأكد البيت الأبيض أن الحرب ستتوقف فور قبول الطرفين بالصفقة، لتبدأ بعدها مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين تهدف إلى فتح أفق سياسي جديد للتعايش، مع ضمان أن تكون غزة "منطقة خالية من الإرهاب" لا تمثل تهديداً لجيرانها.

