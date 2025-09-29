قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عماد النحاس :الفوز على الزمالك بداية لمرحلة جديدة

عماد النحاس
عماد النحاس
عبدالحكيم أبو علم

أكد عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه حقق فوزًا مهمًّا على حساب الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس :"أبارك للنادي الأهلي والجماهير، كان هناك حالة من التركيز والإصرار والعودة في النتيجة، وقد تحدثنا بشكل مكثف ونجحنا في الاستحواذ رغم احتساب ركلة جزاء للمنافس في الشوط الأول".
وأضاف: التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات الكبيرة، والحمد لله التوفيق كان حليفًا لنا، وكان لدينا إصرار وعزيمة وقمنا بتغيير طريقة اللعب ونجحنا في تحقيق الفوز. وقال: أكرر التهنئة للجماهير وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير والتركيز على مدار الأيام التي سبقت المباراة، وسوف يكون الفوز بداية لمرحلة جديدة.

وأشار النحاس إلى أن كل اللاعبين على قدر الثقة وقدموا المطلوب منهم، وهو ما ظهر خلال الفرص التي لاحت للفريق بشكل عام ومحمد شريف على وجه الخصوص بذل مجهودًا كبيرًا، وكان له بصمة في الفوز رغم عدم تسجيل الأهداف.

وأكمل: استعددنا بشكل مناسب قبل المباراة، وتبادل اللاعبون الأدوار بكفاءة، وسوف نتدرب بقوة ونعالج الأخطاء قبل المباراة القادمة، بعد أن قدمنا عرضًا قويًّا أمام الزمالك.

وشد: زيزو شارك في التمرين الجماعي ولكن استبعاده مع محمد مجدي أفشة كان للحفاظ على كل منهما وتجنب التعرض للإصابة من جديد، وأعتقد أن كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم خلال اللقاء. بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة بذل مجهود أكبر، والحمد لله أننا تمكنا من تقديم شوط أفضل ونجحنا في الفوز باللقاء.

وختم: قبل المباراة تعاملنا بهدوء وعالجنا الأخطاء، واللاعبون عقدوا جلسات عديدة، وبشكل عام من يعمل داخل الأهلي ولو لساعة واحدة يقدم كل ما لديه، وهي عادة أبناء النادي بشكل عام

النادي الأهلي عماد النحاس الاهلي الاهلي والزمالك كرة القدم

