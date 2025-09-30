قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيا أمام الأهلي والنحاس تفوق على فيريرا

رباب الهواري

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك لم يظهر بالمستوى المطلوب في مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض عانى بدنيًا بشكل واضح، وهو ما انعكس على أدائه طوال اللقاء.

وأضاف منصور خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور أن يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، تأخر كثيرًا في إجراء التبديلات، ما أفقد الفريق فرصة تعديل النتيجة أو مجاراة نسق الأهلي في الشوط الثاني.

وأوضح أن فيريرا نجح في تطبيق النهج الدفاعي خلال فترات من المباراة، لكنه فشل في إيجاد حلول هجومية تهدد مرمى الأهلي بشكل حقيقي، وهو ما ساهم في خروج الزمالك خاسرًا.

وفي المقابل، أشاد منصور بأداء عماد النحاس المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أنه قرأ المباراة بامتياز، خاصة بعد الدفع بحسين الشحات الذي كان له دور مؤثر في صنع الفارق وحسم اللقاء لصالح الفريق الأحمر.

واعتبر منصور أن أداء فيريرا مع الزمالك يشهد تراجعًا ملحوظًا، مؤكدًا أن أيمن الرمادي كان يستحق الاستمرار في قيادة الفريق بعد تتويجه ببطولة كأس مصر، بدلًا من التعاقد مع فيريرا.

