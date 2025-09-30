500 جنيه غرامة على دور العرض المخالفة لضوابط حماية الأطفال.. تفاصيل

ألزم قانون الطفل دور العرض السينمائية بالالتزام بالضوابط الخاصة بحماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة أو الاستغلال.

وفرض القانون غرامة تصل إلى 500 جنيه على أي دار عرض تخالف القواعد المقررة بشأن منع دخول الأطفال لمحتويات غير مناسبة أو مخالفة لمعايير حماية الطفولة.

وواجه قانون الطفل دور العرض بالسينما التى تعرض أعمالا فنية مخالفة تضر بصحة الأطفال وحالتهم النفسية بالحبس والغرامة.

ونصت المادة رقم 91 من قانون الطفل، على ضرورة أن يلتزم مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي جميع وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد بحظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، وباللغة العربية.

وعند مخالفة هذه البنود، سيتعرض مديرو السينمات إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.