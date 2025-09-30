خبير أثري: المصري القديم كان سابقا للعالم أجمع فيما يخص الترجمة

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن المصري القديم كان سابقا للعالم أجمع فيما يخص الترجمة، حيث كانت هناك رحلات وتبادل الثقافات بين المصري القديم وغيره، متابعا: “الترجمة ظهرت بشكل واضح في عهد الدولة الحديثة في عهد الملك إخناتون”.

وأضاف عامر، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أنه تم اكتشاف 382 لوحا طينيا، من بينها 358 لوحا طينيا مترجما، وذلك دليل على اعتماد المصري القديم على الترجمة منذ قديم الأصل.

ولفت إلى أن الترجمة وضحت وظهرت في عهد الملك رمسيس الثاني، خاصة في معاهدة السلام مع الحيثيين التي كتبت بخطين، وكذلك ظهرت الترجمة في رسائل تل العمارنة.

وتابع: “مصر دولة تجارية، وكانت تعتمد على الرحلات بين الدول وترجمة لغات الدول من خلال الرسائل واستخدام الخطوط المختلفة للشعوب، لحدوث تبادل تجاري”.