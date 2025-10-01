قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الخسارة من الأهلي.. «ميدو»: هناك من يسعى لهدم المعبد داخل الزمالك وإشعال الأزمات
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025.. الرسوم والأوراق المطلوية
هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت؟ .. اعرف الحكم الشرعي
طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية
نجم الزمالك السابق: عماد النحاس أدار القمة بشكل رائع
ناقد رياضي : التمسك بإشراك كل صفقات الأهلي مرة واحدة أمر خاطئ
خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيـ.ــلًا
أول تعليق من حسين الشحات على اتهامه بالتنمر على بيزيرا .. فيديو
أعراض غير مُتوقعة تكشف نقص فيتامين «سي» .. تعرّف عليها
قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أهالي طلاب المدارس: ولادنا ما استلموش الكتب والتقييمات بدأت

ياسمين بدوي

أكد ائتلاف أولياء أمور مصر أنه رصد العديد من الشكاوى من الأهالي الذين يستغيثون من تأخر تسليم الكتب في المدارس حتى الآن رغم بدء التقييمات ، مشيرة إلى أن أبرز الشكاوى المرصودة تمثلت فيما يلي :

وأكد أولياء أمور  طلاب مدرسة بنت الشاطئ بالتجمع الأول ، أنه تلاميذ 3 ابتدائي لم يتسلموا من بداية العام الدراسي إلا كتابين وهما كتاب العربي وكتاب تقييمات الانجليزي

كما أكد أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق اكتوبر ، أن تلاميذ الصف الثاني الابتدائى لم يتسلموا إلا كتابين هما العربى والتقييمات ، ولم يتسلم طلاب 5 ابتدائي الا كتب اللغة الانجليزية و العلوم والرياضيات فقط.

وقالت ولية أمر : في مدرسة مبروك غطاطي الرسمية لغات بإدارة الهرم التعليمية ، لم يتسلم تلاميذ الصف الاول الابتدائي إلا كتاب اللغة الانجليزية فقط،  أما تلاميذ الصف الثالث الابتدائي تسلموا كتاب اللغة الانجليزية ، كتاب التقييمات، وكتاب اللغة العربية فقط “واحنا في ثانى اسبوع والمدرسين عملوا تقييمات ومفيش كتب اصلا فين الكتب ؟”.

كما أكد أولياء أمور طلاب مدرسة محمد جمال كامل المغربي حدائق اكتوبر : أن تلاميذ الصف الثالث الابتدائي لم يتسلموا إلا كتاب تقييم اللغة العربية وكتاب تقييم اللغة الانجليزية وكتاب اكتشف فقط.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص الكتب المدرسية ، فقد تم التوجيه بضرورة الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية في المدارس، مشددًا على أن تكون كتب المواد الدراسية بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:
https://studentbooks.moe.gov.eg/ 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية  المقدمة لأبنائنا الطلاب.

المدارس تأخر تسليم الكتب الكتب أولياء أمور

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دولاراً

تسارع وتيرة إصدارات السندات الدولارية في المنطقة وسط طلب قوي

عودة المياه

عودة المياه تدريجياً لمنطقة عرب المدابغ

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

بالصور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

