أهالي طلاب المدارس: ولادنا ما استلموش الكتب والتقييمات بدأت

أكد ائتلاف أولياء أمور مصر أنه رصد العديد من الشكاوى من الأهالي الذين يستغيثون من تأخر تسليم الكتب في المدارس حتى الآن رغم بدء التقييمات ، مشيرة إلى أن أبرز الشكاوى المرصودة تمثلت فيما يلي :

وأكد أولياء أمور طلاب مدرسة بنت الشاطئ بالتجمع الأول ، أنه تلاميذ 3 ابتدائي لم يتسلموا من بداية العام الدراسي إلا كتابين وهما كتاب العربي وكتاب تقييمات الانجليزي

كما أكد أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق اكتوبر ، أن تلاميذ الصف الثاني الابتدائى لم يتسلموا إلا كتابين هما العربى والتقييمات ، ولم يتسلم طلاب 5 ابتدائي الا كتب اللغة الانجليزية و العلوم والرياضيات فقط.

وقالت ولية أمر : في مدرسة مبروك غطاطي الرسمية لغات بإدارة الهرم التعليمية ، لم يتسلم تلاميذ الصف الاول الابتدائي إلا كتاب اللغة الانجليزية فقط، أما تلاميذ الصف الثالث الابتدائي تسلموا كتاب اللغة الانجليزية ، كتاب التقييمات، وكتاب اللغة العربية فقط “واحنا في ثانى اسبوع والمدرسين عملوا تقييمات ومفيش كتب اصلا فين الكتب ؟”.

كما أكد أولياء أمور طلاب مدرسة محمد جمال كامل المغربي حدائق اكتوبر : أن تلاميذ الصف الثالث الابتدائي لم يتسلموا إلا كتاب تقييم اللغة العربية وكتاب تقييم اللغة الانجليزية وكتاب اكتشف فقط.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص الكتب المدرسية ، فقد تم التوجيه بضرورة الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية في المدارس، مشددًا على أن تكون كتب المواد الدراسية بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:

https://studentbooks.moe.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.