سيارات جديدة 2026 في سوق السيارات المصري .. تعرف عليها

يضم سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي سيتى راى، ورينو داستر ، وسيات ابيزا، وكاي ي اكس 3 برو، ورينو تاليانت .

جيلي سيتى راى موديل 2026

تستمد سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 172 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر .

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

رينو داستر موديل 2026

تنقل قوة سيارة رينو داستر موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

سيات ابيزا موديل 2026

قوة سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تصل إلي 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

خزان وقود سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها قوة 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 948 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

تحصل سيارة رينو تاليانت موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وقوة 100 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .