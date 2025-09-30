9 أكتوبر .. حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بحضور كبار الوزراء

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى موعد حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، التي تستضيفها مصر لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 9 أكتوبر المقبل.

ويقام الحفل بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة أنهت جميع التجهيزات والتحضيرات اللازمة لاستضافة الحدث العالمي، مشددًا على أن البطولة ستكون الأكبر في تاريخ اللعبة، وتعكس قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات الدولية بأعلى المستويات.

وأضاف أن مجلس الإدارة سيوجه الدعوة إلى عدد من رموز اللعبة محليًا ودوليًا، بجانب شخصيات بارزة ساهمت في رفع اسم مصر قارياً وعالمياً.

وأشار إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل تتويجًا لجهود الدولة في دعم الرياضيين البارالمبيين، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بملف الرياضة كأداة للتنمية ورسالة إنسانية راقية.

وأوضح أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكبر بعثة مصرية في تاريخ اللعبة تضم 59 لاعبًا ولاعبة، ضمن بعثة يبلغ عدد أفرادها 66 مشاركًا، بهدف اكتساب الخبرات الدولية وحصد أكبر عدد من الميداليات. كما ستكون البطولة محطة رئيسية للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية 2028.

وعقدت اللجنة البارالمبية إجتماعات مكثفة مع كافة اللجان المنظمة في حضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والدكتور أشرف العجيلي أمين الصندوق وإبراهيم أمين عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة والدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية وارامى عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتورة منار على رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمى بوزارة الشباب والرياضة والمهندس أيمن حلمى مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الإجتماعات الأخيرة مناقشة جميع الترتيبات الخاصة بالمتطلبات المحددة من اللجنة البارالمبية الدولية المشاركة، بما فى ذلك آليات تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لمتابعة فعاليات البطولة وتطوير أنظمة التسجيل الإلكتروني وإدارة البيانات الخاصة باللاعبين، والعمل على توفير الدعم الرقمي والإعلامي لتغطية منافسات البطولة ومراجعة المتطلبات الفنية الصادرة عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي وضمان الالتزام بها.

ويحظى ملف تكنولوجيا المعلومات بأولوية خاصة لضمان صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بتنظيم البطولات البارالمبية.

وتُعد بطولة العالم لرفع الأثقال من أهم وأكبر الأحداث الرياضية البارالمبية على المستوى الدولي، حيث تُقام تحت مظلة اللجنة البارالمبية الدولية، وتشكل محطة رئيسية ضمن أجندة التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقرر اقامتها عام 2028.