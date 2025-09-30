آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025 علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يفقد قيمته

وفقد الدولار ما يقارب من 12 قرشا من قيمته في نهاية تداولات اليوم مقارنة بما كانت عليه العملة الخضراء أمس الإثنين.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع .

الجنيه يرتفع

وصعد مركز الجنيه المصري أمام الدولار في ختام تعاملات اليوم بمقدار وصل إلي 14% في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع في البنك المركزي.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، البركة".

سجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،HSBC،الإسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و47,95 جنيه للبيع في بنك نكست.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجي .

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، العربي الإفريقي الدولي، سايب، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أعلى سعر في البنوك نحو 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني، الزراعي المصري، كريدي أجريكول".