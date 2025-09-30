قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025 علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يفقد قيمته

وفقد الدولار ما يقارب من 12 قرشا من قيمته في نهاية تداولات اليوم مقارنة بما كانت عليه العملة الخضراء أمس الإثنين.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع .

الجنيه يرتفع

وصعد مركز الجنيه المصري أمام الدولار في ختام تعاملات اليوم بمقدار وصل إلي 14% في المتوسط.

الذهب والدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع في البنك المركزي.

أقل سعر دولار 

وصل أقل سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، البركة".

سجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

متوسط سعر الدولار 

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،HSBC،الإسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و47,95 جنيه للبيع في بنك نكست.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.92 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجي .

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، العربي الإفريقي الدولي، سايب، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار في مصر

أعلى سعر دولار 

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أعلى سعر في البنوك نحو 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، الإمارات دبي الوطني، الزراعي المصري، كريدي أجريكول".

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اليوم أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم متوسط سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر

