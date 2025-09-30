رئيس جامعة مطروح يبحث التعاون المشترك مع وزارة الثقافة

استقبل الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، محمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ورحاب رمضان، مدير المكتب الفني لفرع ثقافة مطروح، بحضور الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين الجامعة وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في تنظيم فعاليات وندوات مشتركة، تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الحراك الفكري والإبداعي بين الشباب وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور المصري حرص الجامعة الدائم على الانفتاح والتعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية، بما يعزز من دورها المجتمعي والتنوير.

فيما أشاد وفد الثقافة بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة مطروح في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات بين المؤسستين لتحقيق أهداف التنمية الثقافية والفكرية بالمحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح منطقة شمس الحكمة.

شملت الجولة تفقد سيارة المركز التكنولوجي المتواجدة بجوار مستشفى رأس الحكمة، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في التيسير عليهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى مدينة مرسى مطروح، حيث وجه نائب المحافظ بتكثيف تواجد سيارة المركز التكنولوجي لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى رأس الحكمة المركزي للاطمئنان على صحة المواطنين ومتابعة سير العمل داخل المستشفى والتقى عددا من الأهالي واستمع لمطالبهم.

وتابع نائب المحافظ أعمال النظافة بالشارع الرئيسي لمدخل مدينة شمس الحكمة ورفع الأتربة منه، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري للقرية.

كما تفقد أيضًا الأعمال الجارية لإنشاء مدرسة شمس الحكمة التجريبية الجديدة والمزمع تشغيلها وافتتاحها خلال الأيام القادمة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وتجهيزات المدرسة، والتي ستساهم في تلبية احتياجات الأهالي التعليمية.

وتمت الجولة بحضور سيد خلف نائب رئيس مركز ومدينة مطروح، ورئيس قرية رأس الحكمة.