احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
الإنسان الكامل .. أعباء تحمَّلها النبي بمفرده فكان المثال والقدوة
نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بالنواب
110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر
خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها
توك شو

محلل سياسي: حماس لن تتقبل خطة ترامب وتركز على الخروج الآمن دون التفاوض لإنهاء الاحتلال

ترامب
ترامب
هاجر ابراهيم

قال الدكتور مالك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن حركة حماس لن تتقبل بسهولة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن الحركة لا تنخرط في مفاوضات حقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بل تتركز مطالبها منذ عام 2007 على تسهيلات معيشية مثل توسيع نطاق الصيد البحري والسماح بسفر مزيد من العمال من غزة إلى الخارج.

وأوضح شرقاوي، خلال مداخلة عبر "زووم" في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، أن مفاوضات حماس الحالية تدور حول تأمين الخروج الآمن لقادتها وعدم ملاحقة أرصدتها المالية، وهو ما يشير إلى غياب الرؤية السياسية الشاملة لدى الحركة تجاه إنهاء الاحتلال أو بناء دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن الرئيس ترامب، من جهته، يعتبر أنه أدى "واجبه السياسي" من خلال طرح خطة لوقف الحرب، لكنه يتعمد إخفاء التفاصيل لإبقاء مساحة للمناورة وتعديل البنود وفق المستجدات السياسية، وهو الأسلوب ذاته الذي اتبعه خلال فترته الرئاسية السابقة.

حركة حماس غزة دونالد ترامب ترامب الاحتلال

