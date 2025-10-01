قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام
ترامب: عدم منحي جائزة نوبل للسلام إهانة للولايات المتحدة
بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية
في وجود مدير الأمن والمحافظ.. العثور على 3 جثث ضحايا حريق عقار فيصل
إيهود باراك: خطة ترامب ممتازة لكنها هزيمة صعبة لنتنياهو وسيحاول إفشالها
رسميا مصر تتسلم رئاسة اتحاد مرافق الكهرباء الإفريقي 3 سنوات
بطولة ماجد الكدوانى.. كريم العدل مخرجاً لمسلسل سنة أولى طلاق في رمضان المقبل
وزير البترول: اتفاقية حفر 3 آبار استكشافية بشمال سيناء تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري
رئيس الوزراء يتوجه للبرلمان لإلقاء بيان حول اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحذيرات من تناول الأطفال العصائر المعلبة خلال وجبة الإفطار بالمدارس.. فيديو

أكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن وجبة الإفطار التي تُجهز للأطفال في بداية اليوم الدراسي يجب أن تكون صحية وسريعة التحضير، نظرًا لضيق وقت الصباح وانشغال أولياء الأمور والطلاب باللحاق بالمدرسة أو العمل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض أولياء الأمور يضعون وجبات غير صحية في حقيبة الطعام المدرسية مثل العصائر المعلبة والحلويات واللحوم المصنعة، بينما يلجأ آخرون إلى وضع وجبات ثقيلة ومعقدة مثل الأرز والطبيخ، وهو ما يرهق الطفل ويجعله لا يتناول طعامه.

وأضاف أن الغرض الأساسي من حقيبة الطعام المدرسية هو دعم تركيز الطفل ونشاطه الذهني خلال اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن الوجبة الأساسية ينبغي أن تكون في المنزل بعد عودة الطفل، بينما يكفي أن يحصل في المدرسة على وجبة خفيفة ومتوازنة تساعده على التركيز.

وأوضح أن العصائر المعلبة من أسوأ ما يُعطى للأطفال، لاحتوائها على نسب عالية من السكريات، وهو ما يؤدي إلى فرط الحركة وتشتت الانتباه ثم الخمول لاحقًا، محذرًا من أن الاستهلاك المستمر لها قد يؤدي إلى السمنة ومقاومة الأنسولين حتى في سن مبكرة.

