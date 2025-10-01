تحذيرات من تناول الأطفال العصائر المعلبة خلال وجبة الإفطار بالمدارس.. فيديو

أكد الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، أن وجبة الإفطار التي تُجهز للأطفال في بداية اليوم الدراسي يجب أن تكون صحية وسريعة التحضير، نظرًا لضيق وقت الصباح وانشغال أولياء الأمور والطلاب باللحاق بالمدرسة أو العمل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض أولياء الأمور يضعون وجبات غير صحية في حقيبة الطعام المدرسية مثل العصائر المعلبة والحلويات واللحوم المصنعة، بينما يلجأ آخرون إلى وضع وجبات ثقيلة ومعقدة مثل الأرز والطبيخ، وهو ما يرهق الطفل ويجعله لا يتناول طعامه.

وأضاف أن الغرض الأساسي من حقيبة الطعام المدرسية هو دعم تركيز الطفل ونشاطه الذهني خلال اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن الوجبة الأساسية ينبغي أن تكون في المنزل بعد عودة الطفل، بينما يكفي أن يحصل في المدرسة على وجبة خفيفة ومتوازنة تساعده على التركيز.

وأوضح أن العصائر المعلبة من أسوأ ما يُعطى للأطفال، لاحتوائها على نسب عالية من السكريات، وهو ما يؤدي إلى فرط الحركة وتشتت الانتباه ثم الخمول لاحقًا، محذرًا من أن الاستهلاك المستمر لها قد يؤدي إلى السمنة ومقاومة الأنسولين حتى في سن مبكرة.