جولات لمسئولي جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لمتابعة المشروعات القومية

استقبل صباح اليوم المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات ويرافقه المهندس محمد حمدي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والانشاءات.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية.

تفقد مشروعات سكن لكل المصريين

في أولي جولاته بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تفقد مشروعات سكن لكل المصريين محور الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل المرحلة الثالثة والخامسة والسادسة والإسكان الأخضر بمنطقة غرب المطار قطاع ( أ ، ب ، ج ) بعدد 71016 وحدة سكنية وشدد علي سرعة الانتهاء من خطة تسليم الوحدات لحاجزيها وتكثيف الأعمال ودفع معدلات التنفيذ وكذلك تفقد الخدمات الجاري تنفيذها بالمشروع ومنها النادي الاجتماعي بالقطاع ( أ ) واوصي بسرعة تشغيل النادي الاجتماعي والاستفادة به لخدمة السكان وتشغيل كافة الخدمات والاهتمام بتطوير محاور الطرق الرئيسية والميادين بمنطقة غرب المطار وشدد على أعمال النظافة وإزالة الإشغالات أولا بأول للمحافظة علي المظهر الحضاري لتنمية المدينة.

وتأتي هذه الجهود في اطار رؤية وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير وحدات سكنية لائقة لمختلف شرائح المجتمع مع تعزيز الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والمواصلات.