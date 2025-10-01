خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة 6 أكتوبر واستبدال الأعمدة المتضررة

يتابع المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بعدد من المحاور الحيوية بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار حرص جهاز مدينة ٦ أكتوبر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أنه جارٍ حاليًا استكمال تركيب قواعد أعمدة الإنارة بعدة مناطق، ومنها محور الخمائل، وذلك بديلاً عن الأعمدة التي تضررت نتيجة الحوادث، مشيرًا إلى أن الأعمال تُنفذ وفق برنامج زمني محدد يراعي أعلى معايير الجودة والسلامة.

رفع كفاءة منظومة الإنارة

وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة أمل لطفي نائب رئيس الجهاز للكهرباء أن خطة العمل تشمل تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة في عدة مواقع رئيسية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح أحمد الشيشيني مدير إدارة صيانة الكهرباء أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، مع الالتزام بتطبيق جميع اشتراطات الأمان لضمان استدامة الخدمة.

وأكد المهندس محمد مصطفى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الخدمات بالمدينة، وتوفير بيئة آمنة ومضيئة تليق بالمواطنين.