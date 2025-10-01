قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
اقتصاد

خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة 6 أكتوبر واستبدال الأعمدة المتضررة

جانب من أعمال تركيب أعمال الإنارة
آية الجارحي

يتابع المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بعدد من المحاور الحيوية بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار حرص جهاز مدينة ٦ أكتوبر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أنه جارٍ حاليًا استكمال تركيب قواعد أعمدة الإنارة بعدة مناطق، ومنها محور الخمائل، وذلك بديلاً عن الأعمدة التي تضررت نتيجة الحوادث، مشيرًا إلى أن الأعمال تُنفذ وفق برنامج زمني محدد يراعي أعلى معايير الجودة والسلامة.

رفع كفاءة منظومة الإنارة

وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة أمل لطفي نائب رئيس الجهاز للكهرباء أن خطة العمل تشمل تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة في عدة مواقع رئيسية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية.

وأوضح أحمد الشيشيني مدير إدارة صيانة الكهرباء أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، مع الالتزام بتطبيق جميع اشتراطات الأمان لضمان استدامة الخدمة.

وأكد المهندس محمد مصطفى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الخدمات بالمدينة، وتوفير بيئة آمنة ومضيئة تليق بالمواطنين.

