الخارجية الروسية: سنرد بالمثل على المساس بأصولنا المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي

أعلنت الخارجية الروسية أنها سترد بالمثل على المساس بأصولها المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تعترف بقرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة تعكس عمق الانقسام الدولي بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة تولي موسكو رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، إن بلاده ترى أن آلية "سناب باك" الخاصة بالعودة التلقائية للعقوبات لم تُفعَّل من الأساس.

وأضاف: "سنعيش في واقعين متوازيين، فالبعض يعتقد أن العقوبات قد عادت، أما بالنسبة لنا فلم يحدث ذلك إطلاقًا".

ويأتي الموقف الروسي بعد إعلان الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة، وفرض قيود مشددة على تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.



