المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
توク شو

أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وقوانين البحار والملاحة الدولية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المفوضية الأوروبية، قالت إن هناك متابعة دقيقة لصعود القوات الإسرائـ.ـيلية على سفن أسطول الصمود العالمي.


النواب: ملاحظات الرئيس حول قانون الإجراءات الجنائية تمثل إعلاءً لقيمة الحوار
يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة “إكسترا نيوز” من العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر وفرنسا أعلنتا رسميًا اليوم، الخميس، عن نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقة من إطارها التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.


بعد حالة الهلع.. «الصحة» و«التعليم» توضحان حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال|فيديو
بعد ما شهدت الأيام الماضية حالة من القلق بين أولياء الأمور، عقب تداول أنباء عن انتشار مرض اليد والقدم والفم (HFMD) بين الأطفال في بعض المدارس والحضانات، خرجت السلطات للتعليق.


تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الخميس
قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم عبيدة أمير وأحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الفاكهة اليوم، الخميس 2 أكتوبر.


علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
اعترفت الفنانة منى هلا، أنها تزوجت زواج مدني، على الرغم من أن الكثير لا يعترف بهذا الزواج، وأن زواجها المدني موثق رسميًا ويشتمل على إشهار.


أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.


انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
تشهد أسعار الطماطم خلال هذه الفترة ارتفاعات كبيرة في الأسعار وصلت لأكثر من 25 جنيهًا للكيلو، والجميع يبحث عن السبب في ذلك، وهل هذه الارتفاعات ستظل مستمرة حتى دخول فصل الصيف، أم ستنخفض خلال الأيام المقبلة.


لتخفيف الأعباء عن المواطنين .. خصومات تصل 30% وانتشار كبير في«أسواق اليوم الواحد»
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تتضافر جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة، وخاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل


طقس الخريف المفاجئ .. أجواء حارة نهارًا وانخفاض ملحوظ ليلًا.. وأمطار خفيفة على هذه المناطق
يهتم المواطنين بمعرفة حالة الطقس خلال تلك الأيام، خاصة مع قدوم فصل الخريف المعروف بالتقلبات الجوية، والذى يتسم بين درجات الحرارة المرتفعة نهارا وإنخفاضها ليلا.
 

حالة الطقس أسواق اليوم الواحد أسعار الذهب أسعار الطماطم منى هلا أسعار الفاكهة الصحة مرض اليد والقدم والفم النواب المفوضية الأوروبية

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
جانب من الحملة
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
فوائد البلح الرطب الصحية
