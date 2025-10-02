هل سنن الرواتب قبلية أم بعدية؟ وأين تقع سنة العشاء من الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من المواطن محمد مصطفى من القاهرة، حول السنن الرواتب المرتبطة بالصلوات الخمس، وتحديدًا الفرق بين السنن القبلية والبعدية، وموقع سنة العشاء من صلاة الوتر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، للرد على أسئلة ذوي الهمم من الصم والبكم، أن سنن الرواتب تشمل السنن التي تسبق الصلاة أو تليها، وهي كما جاء في الحديث الشريف: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بيت في الجنة"، لافتا إلى أن السنن المؤكدة، هي: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، وركعتان بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء.

وأكد أن هذه الركعات هي ما يُطلق عليه السنن الرواتب، وهي سنن مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها.

وفيما يتعلق بصلاة العشاء، أوضح الشيخ محمد كمال أن السنة الراتبة للعشاء هي ركعتان بعد الفريضة مباشرة، وأنها تختلف عن صلاة الوتر التي تُصلَّى بعد ذلك، وتتكوّن من ركعتين (شفع) ثم ركعة (وتر)، مضيفًا أن الأفضل أداؤها بشكل منفصل (ركعتين ثم ركعة) لما فيه من كثرة العمل وزيادة الثواب.

وأشار أيضًا إلى أن من الأفضل في السنن الطويلة، كأربع ركعات سنة الظهر بعدية، أن تُصلَّى ركعتين ثم ركعتين، كل منهما بتسليم، لأن «ما كان أكثر فعلاً كان أكثر ثواباً» بحسب ما نقله عن الإمام السيوطي.

وأشار إلى فضل المحافظة على هذه السنن، وكونها بابًا من أبواب التقرب إلى الله ونيل الأجر العظيم، داعيًا المسلمين إلى الحرص عليها في حياتهم اليومية.