مبادرات لخدمة أبناء الجاليات المصرية .. تفاصيل

استقبل السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، اليوم الخميس ، النائب محمود حسين ، امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، وأعضاء هيئة المكتب ، لبحث تعزيز التعاون لخدمة أبناء مصر بالخارج .

واستهل النائب محمود حسين ، امين أمانة المصريين بالخارج ، اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي اهتمامه الغير مسبوق بالمصريين بالخارج، مثمنا جهود الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،والسفير نبيل حبشي نائب الوزير، في التواصل المستمر، مع الجاليات المصرية بالخارج ،وحرصهم المستمر علي تقديم كافة الدعم لهم.



وهنأ النائب محمود حسين السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجيه، على نجاح مؤتمر المصريين بالخارج الأخير. والتنظيم المتميز والجلسات الحواريه الرائعه ، وفتح ط المجال اما جميع حضور المؤتمر من ابناء مصر فى الخارج للمشاركة بأفكارهم .

وقال النائب الدكتور محمود حسين ان امانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن تعمل جاهده لدعم وزارة الخارجيه فيما تقوم به من مبادرات متميزه عبر اعضائها المنتشرين فى دول العالم وان لدى الاتحاد افكار ومقترحات مهمه يمكن ان تساعد فى ربط ابناء مصر فى الخارج بوطنهم اكثر وان اتحاد شباب المصريين بالخارج والذى يتبع وزارة الشباب يتفاعل على الارض فى العديد من الانشطه التى ينظمها الاتحاد تحت رعاية وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى ودعم شخصى منه ومن قياديات الوزراة لنجاح هذ الاتحاد .



من جانبه أكد السفير نبيل حبشي ،حرصه علي التواصل المستمر مع أبناء مصر في الخارج ، ويحرص علي متابعة المشكلات التي تواجه العمالة المصرية في مختلف الدول ، لافتا إلي أنه كان علي تواصل مستمر مع الأشقاء في ليبيا لحل مشكلة العمالة المصرية في ليبيا.



وأشاد السفير نبيل ، حبشي بحهود اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، والذي يقوم بدور مهم حيوي، في ربط أبناء الخارج بالوطن من خلال الأنشطة التي يقدمها اتحاد شباب المصريين ، مؤكدا أنه كان سعيد لمشاركته في مؤتمر مكافحة الهجرة وتدريب الشباب المصري لسوق العمل، والذي نظمه الاتحاد في بورسعيد.

وأكد السفير نبيل حبشي ، أن الوزارة تقوم على إعداد مبادرات كثيرة من أجل أبناء مصر بالخارج، للعمل على وجود ربط حقيقي لهم بالوطن ، لاسيما أن أن أبناء مصر في الخارج يحظون باهتمام شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهناك متابعة

مستمرة من الرئيس لملف أبناء مصر بالخارج . والمتابعة اليومية لمعالى الوزير الدكتور بدر عبد العاطى

وكشف نائب وزير الخارجية ، عن وجود عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا لابناء الجاليات، منها مبادرة مزرعتك في مصر والتي حققت نجاح أكثر من رائع ولاقت تجاوب متميز من أبناء مصر في الخارج ، لافتا الي اطلاق مبادرة مدرستك في مصر والتي ستطنلق في الأيام القادمة و ستكون بمثابة نقلة نوعية لأبناء مصر في الخارج فضلا عن أن هناك كثير من المبادرات التي ستقوم بها الوزارة في الفترة القادمة.

من جانبه أشاد الاعلامي علاء خليل ، امين مساعد أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، بالجهود التي يقوم بها وزير الخارجية ونائب الوزير السفير نبيل حبشي وتواصلهم المستمر مع أبناء الجالية المصرية في مختلف دول العالم. ومتابعة السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجيه لمشكلة مهندسى الكهرباء العاملين بالخارج وضرورة التجديد لهم دعما للاقتصاد القومى وحصولهم على مناصب مهمه فى دول إقامتهم .

وطرح علاء خليل فى الاجتماع تبنى الوزارة لمبادرات اتحاد شباب المصريين بالخارج أولمبياد الشباب الرياضيه ومسابقة ابداع الثقافيه والفنيه والعلميه.

وتحدث المهندس خالد الشال، عضو الأمانة عن جهود اعضاء الأمانة بعمان والتعاون التام مع السفاره المصريه هناك وطالب بضرورة تبنى وزارة الخارجيه مع وزارة الإسكان مبادرة الإسكان المتوسط لابناء مصر من اصحاب الرواتب المتوسطه والضعيفه

وأكد المستشار عبد الناصر البهنساوى ، عضو أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، الدور المتميز الذى تلعبه وزارة الخارجيه وتعاون السفير نبيل حبشى الذى يتواصل مع ابناء مصر فى الخارج ليل نهار ودوره المهم فى متابعة العديد من القضايا وطرح فكرة إقامة مؤتمر خاص بالمستثمرين المصريين الذين يعملون فى الخارج وضرورة تسليط الضوء على النماذج المتميزه من ابناء مصر فى الخارج.

من جانبه أكد المحاسب محمد شحاته الامين المساعد للامانه ، علي ضرورة الاعتماد على ابناء مصر فى الخارج وربطهم اكثر بالسفارات ورحب بلقاءات الوزير د بدر عبد العاطى مع ابناء الجاليه المصريه فى جميع الدول التى يزورها وحرص نائب وزير الخارجيه السفير نبيل حبشى التواصل بجميع ابناء مصر فى الخارج عبر زووم والاستماع الجيد لمشكلاتهم والسعى على حلها

ثم تحدثت الدكتوره مها بشارة، عضو الأمانة والتى عرضت مجهودات الأمانة والاهتمام بفئة العمال ومحاولة تأهيلهم فى دول إقامتهم والتعامل مع مشكلاتهم ومحاولة حلها على الطبيعه.

من جهتها قالت الدكتوره ايرينى كمال عضو الأمانة ، أن هناك اهتمام من قبل الأمانة بالمصريين بالخارج وان الملف الطبى على راس تلك الأولويات والاتفاق على ترتيب لقاءات للأطباء المصريين بالخارج و مصر للكشف وعمل عمليات دعما لابناء مصر فى الخارج، كما عرضت علي السفير نبيل حبشي ملف بشأن إطلاق مبادرة صنع هوية بصريه لأهم المعالم السياحيه والتاريخيه.



وفي نهاية اللقاء قدم النائب الدكتور محمود حسين الشكر الي السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية على دعمه للامانه والاتحاد على الوعد بتسخير كل الجهود والدعم لوزارة الخارجيه وجميع السفارات والقنصليات العامه دعما للوطن.

وعقب السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجيه، ان مكتبه مفتوح دائما لأعضاء الامانه والاتحاد وجميع ابناء مصر المخلصين. وان التجهيزات بدأت من الآن على قدم وساق للإعداد لمؤتمر المصريين بالخارج العام القادم

يذكر أن اللقاء شارك فيه كلا من النائب الدكتور ومحمود حسين ، امين أمانة المصريين بالخارج ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج والإعلامي علاء خليل امين مساعد أمانة المصريين بالخارج ، والمهندس خالد الشال الامين المساعد ومحمد شحاتة الامين تلمساعدايرينى كمال عضو الاتحاد والامانه مها بشارة عضو الاتحاد والامانه والمستشار عبد الناصر البهنساوى الامين المساعد.