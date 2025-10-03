ميليتاو يعود لتدريبات ريال مدريد ويقترب من المشاركة أمام فياريال

اقترب البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، من العودة إلى المشاركة مع الفريق، بعدما خاض التدريبات الجماعية الخميس استعدادًا لمواجهة فياريال، المقررة على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكان ميليتاو قد غاب عن لقاء دوري أبطال أوروبا أمام كيرات ألماتي، نتيجة إصابة تعرض لها في ديربي مدريد أمام أتلتيكو عقب اصطدامه بتسديدة قوية من النرويجي ألكسندر سورلوث، في المباراة التي انتهت بخسارة الريال بنتيجة 5-2.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرنامج العلاجي الذي خضع له اللاعب أثمر عن تحسن ملحوظ، حيث تمكن من استكمال المران بشكل طبيعي، ما يعزز فرص ظهوره ضمن قائمة الفريق في لقاء فياريال.

في المقابل، يواصل كل من داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وترينت ألكسندر-أرنولد، مرحلة التعافي من إصابات مختلفة، بينما يسعى المدرب تشابي ألونسو لاستعادة نغمة الانتصارات سريعًا والعودة إلى صدارة الليجا التي فقدها لمصلحة برشلونة بفارق نقطة واحدة.

يذكر أن ميليتاو شارك في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم (5 في الدوري الإسباني وواحدة بدوري الأبطال)، أحرز خلالها هدفًا، منذ انضمامه إلى النادي الملكي صيف 2019 قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.