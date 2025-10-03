قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حمادة عبداللطيف يرفض مظلومية الزمالك: الأهلي لا يكسب بالحكام

حمادة عبد اللطيف
حمادة عبد اللطيف
منار نور

أكد حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن ترديد مقولة "الأهلي يكسب بالحكام" بعد كل خسارة للفارس الأبيض أمر مرفوض وغير منطقي.

وقال عبداللطيف في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الحديث عن أن الأهلي بيكسب بالحكام بقى سخيف وغير معقول، من أيام ما كنت في قطاع الناشئين بالزمالك والناس بتردد نفس الكلام. كل ما نخسر يقولوا الحكام جاملوا الأهلي، لكن وقت ما بنكسب محدش بيتكلم".

وأضاف: "إزاي الأهلي حصل على 45 بطولة دوري و39 كأس مصر بالحكام؟ الكلام ده ضعف ومش بيقنعني. الأهلي كمان عنده 12 بطولة أفريقية، والزمالك بقاله 23 سنة بعيد عن أفريقيا، في جيل كامل اتولد واتجوز ولسه مشافش الزمالك بياخد بطولة قارية".

وتابع نجم الزمالك السابق: "الأهلي رقم واحد محليًا وعربيًا وأفريقيًا، وأحيانًا بيتعثر عادي زي أي فريق. الموسم ده مثلًا تعادل مع مودرن سبورت، ليه الحكام مجاملوش الأهلي؟ وليه خسر قدام بيراميدز لو الحكام بيجملوه؟".

وأنهى عبداللطيف حديثه قائلًا: "مش معقول نفضل دايمًا في دور المظلومية. لما تكون كويس هتكسب. بطلب من نجوم الزمالك إنهم ميصدرشوا الصورة دي للجماهير، لازم نشتغل على نفسنا الأول علشان نرجع للمكانة اللي تليق بينا".

