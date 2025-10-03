قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
رئيس الوزراء: مصر تسير في الطريق الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
حكم سماع الرجل لكلام المرأة وهل فعلا صوتها عورة؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الغربية في إندونيسيا دون تقارير عن خسائر
بوتين: الناتو في حرب مفتوحة مع روسيا والمخاطر عند "مستوى غير مسبوق"
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها بعد تحليق مقاتلات أمريكية قرب سواحلها
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 3-10-2025
آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله
أعلى سعر دولار اليوم 3-10-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان| ختام اليوم العالمي للسياحة.. وغرامة 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 2/10/2025 أحداثا متنوعة .

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لهذا الملف الحيوى ، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ، ويأتى ذلك تنفيذاً لما أسفرت عنه الإجتماعات المتواصلة للفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها مع محافظ أسوان .

محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة خلال شهر

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى يبذلها العاملين بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، والتى تستهدف خفض معدلات الأمية فى نطاق المحافظة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وذلك من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية موسعة شملت كافة المراكز والإدارات ، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الأمية المرتفعة ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .


محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية من خلال تفقد الأسواق والشوارع والميادين والمناطق السكنية بمدينة أسوان ، وذلك فى إطار متابعته المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضارى لعروس المشاتى استعداداً للموسم السياحى الشتوى.


في جولة محافظ أسوان.. غرامة 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعدد من الوفود السياحية من مختلف دول العالم فى رحلة نيلية ، والذين يقومون حالياً بزيارة المعالم والمزارات الأثرية والسياحية بزهرة الجنوب حيث يأتى ذلك فى ختام أسبوع فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمى .


خلال ختام الاحتفال بيوم السياحة العالمى .. محافظ أسوان يلتقى الوفود السياحية فى رحلة نيلية..شاهد

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية موسعة شملت السوق الرئيسى بالمنطقة وعدداً من الشوارع الجانبية وسط ترحيب وإشادة كبيرة من أهالى منطقة السيل الجديد بالجهود المبذولة لتحسين المظهر الحضارى والخدمات اليومية.


محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
فى جولة ميدانية ، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منطقة ميدان النفق ، والتى تعتبر أحد أهم الميادين الحيوية بمدينة أسوان ، وذلك للوقوف على نتائج الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية لإعادة الانضباط إلى المنطقة .


محافظ أسوان يتفقدميدان النفق لتكثيف محاربة العشوائيات وتنظيم حركة المرور

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

مدرسة ميت حلفا الثانوية

كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

ارشيفية

قرار بشأن 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

ارشيفية

حبس شخص يدير محطة بث تليفزيونى بالقليوبية

بوسي الأسد

بتهمة نشر الفسق.. استمرار حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يوما

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

