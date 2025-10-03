أخبار أسوان| ختام اليوم العالمي للسياحة.. وغرامة 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 2/10/2025 أحداثا متنوعة .

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لهذا الملف الحيوى ، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ، ويأتى ذلك تنفيذاً لما أسفرت عنه الإجتماعات المتواصلة للفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها مع محافظ أسوان .

محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة خلال شهر

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى يبذلها العاملين بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، والتى تستهدف خفض معدلات الأمية فى نطاق المحافظة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وذلك من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية موسعة شملت كافة المراكز والإدارات ، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الأمية المرتفعة ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .



محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية

جهود متنوعة

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية من خلال تفقد الأسواق والشوارع والميادين والمناطق السكنية بمدينة أسوان ، وذلك فى إطار متابعته المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين المظهر الحضارى لعروس المشاتى استعداداً للموسم السياحى الشتوى.



في جولة محافظ أسوان.. غرامة 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعدد من الوفود السياحية من مختلف دول العالم فى رحلة نيلية ، والذين يقومون حالياً بزيارة المعالم والمزارات الأثرية والسياحية بزهرة الجنوب حيث يأتى ذلك فى ختام أسبوع فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمى .



خلال ختام الاحتفال بيوم السياحة العالمى .. محافظ أسوان يلتقى الوفود السياحية فى رحلة نيلية..شاهد

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية موسعة شملت السوق الرئيسى بالمنطقة وعدداً من الشوارع الجانبية وسط ترحيب وإشادة كبيرة من أهالى منطقة السيل الجديد بالجهود المبذولة لتحسين المظهر الحضارى والخدمات اليومية.



محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي

فى جولة ميدانية ، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منطقة ميدان النفق ، والتى تعتبر أحد أهم الميادين الحيوية بمدينة أسوان ، وذلك للوقوف على نتائج الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية لإعادة الانضباط إلى المنطقة .



محافظ أسوان يتفقدميدان النفق لتكثيف محاربة العشوائيات وتنظيم حركة المرور