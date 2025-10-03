كيف منع الخطيب إسقاط عضوية حسام غالي من مجلس الأهلي؟

كشف أحمد بلال، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل مثيرة بشأن استبعاد حسام غالي من قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا دعمه لقرار الخطيب.



وقال بلال في تصريحات عبر قناة النهار:«كابتن حسام غالي ممكن نتفق أو نختلف عليه على المستوى الشخصي، لكن على المستوى الإداري هل هو اتظلم داخل النادي الأهلي؟ قولا واحدًا: لا».

محمد فضل: يجب على الأهلي توجيه الشكر لحسام غالي الدماطي يشيد بسراج ومجدي وشوقي ومي عاطف.. ويتجاهل حسام غالي في رسائله الوداعية



وأضاف: «غالي منذ سنة ونصف لا يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ولا لجنة الكرة، رغم أنه عضو فيهما».



وتابع: «أكشف سر لأول مرة، وهو أن الكابتن محمود الخطيب كان يعقد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل مفتوح، بسبب غياب حسام غالي المستمر، حتى لا يتم إسقاط عضويته من المجلس أو فصله، وكان يفعل ذلك حفاظًا عليه».

وأكمل بلال: «أقول هذا الكلام للرد على من هاجموا الخطيب بعدم توجيه الشكر لغالي مع باقي أعضاء المجلس، فالخطيب حافظ عليه كثيرًا طوال فترة وجوده».