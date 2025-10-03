قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
محافظات

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الترميم وإظهار الألوان بمعبد إسنا.. شاهد

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الترميم وإظهار الألوان بمعبد إسنا
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الترميم وإظهار الألوان بمعبد إسنا
شمس يونس

تفقد الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار اليوم، أعمال الترميم الجارية بمعبد إسنا، حيث صعد إلى السقالة داخل المعبد لمتابعة تفاصيل العمل على الطبيعة، واستمع إلى شرح المختصين حول ما تم إنجازه من أعمال إظهار الألوان والنقوش الأصلية التي كانت مطموسة بفعل عوامل الزمن.

يأتي ذلك في إطار مشروع تسجيل وتوثيق وترميم مناظر معبد إسنا، الذي تنفذه البعثة المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة توبنجن منذ عام 2018، بهدف إزالة السناج والاتساخات والأتربة التي غطت جدران وأعمدة المعبد، وإعادة الألوان الأصلية للنقوش التي تُعد من أبرز كنوز العصر البطلمي.

وخلال الجولة، شاهد الوزير نماذج من الأعمال المنجزة التي شملت استعادة ألوان السقف الفلكي بالكامل، وتنظيف 18 عموداً داخلياً من أصل 24 عموداً، إضافة إلى الكشف عن تفاصيل جديدة في تصميمات ملابس الملوك والآلهة وتيجانهم وعروشهم، والتي ظهرت لأول مرة على الجدران الجنوبية والغربية للمعبد.

وأكد الوزير أن هذه الأعمال تمثل خطوة مهمة في الحفاظ على التراث المصري وإحياء روائع الفن القديم بما يعزز من مكانة الأقصر كأهم مقصد للسياحة الثقافية، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لاستكمال المشروع الذي سيتضمن قريباً تنظيف الجزء الخارجي من الأعمدة الأمامية للمعبد.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر وزير السياحة والاثار

