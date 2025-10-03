وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الترميم وإظهار الألوان بمعبد إسنا.. شاهد

تفقد الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار اليوم، أعمال الترميم الجارية بمعبد إسنا، حيث صعد إلى السقالة داخل المعبد لمتابعة تفاصيل العمل على الطبيعة، واستمع إلى شرح المختصين حول ما تم إنجازه من أعمال إظهار الألوان والنقوش الأصلية التي كانت مطموسة بفعل عوامل الزمن.

يأتي ذلك في إطار مشروع تسجيل وتوثيق وترميم مناظر معبد إسنا، الذي تنفذه البعثة المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة توبنجن منذ عام 2018، بهدف إزالة السناج والاتساخات والأتربة التي غطت جدران وأعمدة المعبد، وإعادة الألوان الأصلية للنقوش التي تُعد من أبرز كنوز العصر البطلمي.

وخلال الجولة، شاهد الوزير نماذج من الأعمال المنجزة التي شملت استعادة ألوان السقف الفلكي بالكامل، وتنظيف 18 عموداً داخلياً من أصل 24 عموداً، إضافة إلى الكشف عن تفاصيل جديدة في تصميمات ملابس الملوك والآلهة وتيجانهم وعروشهم، والتي ظهرت لأول مرة على الجدران الجنوبية والغربية للمعبد.

وأكد الوزير أن هذه الأعمال تمثل خطوة مهمة في الحفاظ على التراث المصري وإحياء روائع الفن القديم بما يعزز من مكانة الأقصر كأهم مقصد للسياحة الثقافية، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لاستكمال المشروع الذي سيتضمن قريباً تنظيف الجزء الخارجي من الأعمدة الأمامية للمعبد.