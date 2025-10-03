وزير السياحة والآثار على السقالة داخل معبد إسنا لمتابعة الترميم

صعد الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار إلى السقالة داخل معبد إسنا لمتابعة أعمال الترميم الجارية بالمعبد عن قرب، حيث استمع لشرح تفصيلي من المتخصصين حول ما تم تنفيذه لإظهار الألوان الأصلية للنقوش والجداريات التي كانت مطموسة بفعل الزمن.

الزيارة جاءت في إطار مشروع تسجيل وتوثيق وترميم مناظر معبد إسنا، وهو مشروع مشترك بين الجانب المصري والألماني انطلق عام 2018 بهدف تنظيف الأعمدة والجدران من السناج والأتربة وإعادة الحياة للألوان الأصلية.

وخلال السنوات الماضية تمكنت فرق العمل من إعادة ألوان السقف الفلكي بالكامل، وإظهار نقوش 18 عموداً داخلياً من أصل 24، بجانب الكشف عن تفاصيل دقيقة في ملابس الملوك والآلهة وتيجانهم وعروشهم، بالإضافة إلى مناظر جديدة لكهنة المعبد أثناء حملهم للمركب المقدس للإله خنوم.

وأكد وزير السياحة والآثار أن هذه الأعمال تعكس الجهود المستمرة للحفاظ على التراث المصري، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لاستكمال المشروع الذي يعيد لمعبد إسنا بريقه ويضيف للأقصر نقطة جذب جديدة لعشاق السياحة الثقافية.

