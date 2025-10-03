إحالة 52 من العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت التعليمية للتحقيق بالزقازيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت التعليمية بمركز الزقازيق لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور (٤) من العاملين بمدرسة الفنية بنات ٢ الصناعية بالزقازيق التابعة لإدرة شرق الزقازيق التعليمية كذلك عدم تواجد (١٦) من العاملين بالمدرسة بالفترة الصباحية بالإضافة إلى عدم حضور (١٩) من العاملين بالمدرسة بالفترة المسائية وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل.

كما تبين عدم تواجد (١٣) من العاملين بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب التعليمية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.