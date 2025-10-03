أول تعليق من الأهلي على تصرف حسين الشحات مع ألفينا

علق محمد يوسف، المدير الرياضي في النادي الأهلي، على ما تمت إثارته بشأن معاقبة حسين الشحات، لاعب الفريق، عقب تصرفه أمام خوان ألفينا، لاعب الزمالك في القمة، والذي أعتبره البعض تقليلًا من نجم الأبيض.

وقال محمد يوسف عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «احنا بنمر بحاجة في الفترة الأخيرة إن في أخبار كتيرة جدًا بتطلع مش بتكون مظبوطة كلها بتكون حاجات مش حقيقية».

وأضاف: «مفيش حاجة عندنا ولا عقوبات ولا حاجة (بخصوص لقطة حسين الشحات)».

وأكمل: «طالما في عمل جماعي في مشاكل واحتلافات في وجهات النظر لكن بيكون في نظام».

وبشأن مستقبل حسين الشحات، قال محمد يوسف: «عقد اللاعب شغالين عليه وليها توقيتات ومواعيد ودلوقتي مدير الكرة وليد صلاح الدين بيتعامل في هذه الأمور».

وتابع: «جالنا عقد قبل نهاية الانتقالات ولم يرحل، ومن قبل مباراة الزمالك واحنا قرارنا أن يتم التجديد له».





