تحذيرات عاجلة بقرى القليوبية من ارتفاع منسوب النيل
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
رياضة

مهاب ياسر: تجربتي مع الزمالك لم تنجح لهذه الأسباب

مهاب ياسر
مهاب ياسر
ياسمين تيسير

شدد مهاب ياسر لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، على أنه استفاد كثيرًا من تواجده في نادي كبير وعريق بحجم نادي الزمالك، وأنها كانت تجربة مهمة جدًا في مسيرته الكروية، بعدما توج بثلاث بطولات، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن تكون مشاركته مع الفريق بشكل أفضل، لكن ذلك لم يحدث لأسباب تتعلق بالنادي، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل بحثًا عن فرص مشاركة أكثر ربما تعيده للزمالك مجددًا.

وتابع "ياسر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: انتقالي من نادي "غير قوي" مثل الداخلية لنادي "قوي جدًا" مثل الزمالك هي نقلة كبيرة جدًا تحتاج وقتًا للتأقلم وبدء المشاركة في المباريات، مؤكدًا على أن قدومه في نفس التوقيت مع 12 صفقة آخرى وتغيير مجلس الإدارة وكذلك المدربين كانت من ضمن العوامل التي ساهمت في عدم مشاركته بشكل أساسي مع الزمالك بعد انضمامه.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: اسم فريقك السابق والمقابل المادي المدفوع من أجل انضمامك يمنحك فرصًا أفضل في اللعب والمشاركة أساسيًا في الأندية الكبيرة وعلى رأسها الزمالك، لذلك فإن قدومك من نادي متوسط يجبرك على بذل مزيد من الوقت من أجل إثبات نفسك وقدراتك بالمشاركة أساسيًا أم لا.

وواصل لاعب إنبي السابق: كنت اتدرب بشكل جيد جدًا بعد انضمامي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وتمكنت من المشاركة في المباريات، لكن رحيله وتغيير المدربين المستمر "5 مرات تقريبًا" حالا دون استمرار مشاركتي مع الزمالك بشكل أساسي ومستمر، مضيفًا: كلما يأتي مدرب جديد تعود كلاعب لمحاولة إثبات ذاتك والبدء من نقطة الصفر، لأن من يأتي لا يُكمل على ما وصلنا له، بل يريد البدء من جديد، فنعود لتكرار نفس الأمر مجددًا.

وأكد لاعب حرس الحدود الحالي، على أنه كان يتمنى الحصول على فرص أكبر للمشاركة مع الزمالك خلال فترة تواجده، لكن الظروف المحيطة وقتها لم تساعده على ذلك، مشددًا على أنه سجل هدفًا في أولى مشاركاته أمام بروكسي في كأس مصر، وهو ما منحه الثقة، لتستمر مشاركاته لعدة مباريات آخرى، لكن قرار إراحة الأساسيين واللعب بالبدلاء كان سببًا في النتائج غير الجيدة للفريق وهو ما تسبب في عدم استمرار مشاركاته.

واختتم مهاب ياسر حديثه: لم أتوقع نهاية تجربتي مع الزمالك بهذا الشكل بعد موسمين ونصف الموسم، توقعتها تجربة ناجحة لكن عدم المشاركة بشكل أساسي ومستمر دفعني لاتخاذ قرار الرحيل وإنهاء التجربة بشكل لم يرضيني.

