بالقانون.. 5 بيانات إلزامية لتراخيص المحال العامة

حدد قانون المحال العامة عددًا من البيانات التي يجب توافرها في طلبات الحصول على التراخيص، وذلك لضمان تنظيم عمل المحال والأنشطة التجارية وتيسير الإجراءات.

وطبقا للقانون ، تتمثل البيانات كما حددها القانون فى ما يلي :

-نوع النشاط

-اسم المرخص له

-المدير المسئول - إن وجد

-المساحة المرخص بها

-ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.



إجراءات ترخيص المحال العامة

نص القانون على أنه يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ويقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقًـا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فـى القـرارات الـصادرة مـن اللجنـة في هذا الشأن

وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبـول الطلـب مبـدئيا أو رفـضه بقـرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً .

شروط التنازل عن ترخيص المحال العامة



نص القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وطبقا للقانون، يظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم.