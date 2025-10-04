قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
رياضة

الزمالك ينعى آدم نوح نجم القلعة البيضاء السابق

نوح أدم
نوح أدم
سارة عبد الله

نعى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي وفاة الكابتن نوح اّدم نجم النادي السابق بعد وفاته اليوم.

 وكتب الزمالك عبر حسابه: “الزمالك ينعى آدم نوح نجم القلعة البيضاء السابق”.

وأعلنت ياسمين نوح، القائدة السابقة لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل جنازة والدها، نوح آدم، نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، التي ستُقام اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى بمقابر العائلة.

وتوفي نوح آدم صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أسرة الزمالك والوسط الرياضي، ونعاه عدد من نجوم النادي ومحبيه، من بينهم أمير عزمي مجاهد، المدرب السابق للفريق الأول، الذي كتب عبر حسابه الشخصي: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم، كابتن نادي الزمالك السابق”.

كان نوح آدم من أبرز نجوم الزمالك خلال حقبة السبعينيات، وترك بصمة واضحة في مسيرة النادي كلاعب خلوق وملتزم، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الجماهير البيضاء.

في سياق متصل، يترقّب عشاق الزمالك مواجهة الفريق المرتقبة في الخامسة مساء اليوم، السبت، عندما يلتقي مع غزل المحلة على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى من خلاله الأبيض لمداواة جراحه بعد الخسارة في القمة أمام الأهلي.
 

نادي الزمالك نوح اّدم الزمالك

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

