نعى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي وفاة الكابتن نوح اّدم نجم النادي السابق بعد وفاته اليوم.

وكتب الزمالك عبر حسابه: “الزمالك ينعى آدم نوح نجم القلعة البيضاء السابق”.

وأعلنت ياسمين نوح، القائدة السابقة لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل جنازة والدها، نوح آدم، نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، التي ستُقام اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى بمقابر العائلة.

وتوفي نوح آدم صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أسرة الزمالك والوسط الرياضي، ونعاه عدد من نجوم النادي ومحبيه، من بينهم أمير عزمي مجاهد، المدرب السابق للفريق الأول، الذي كتب عبر حسابه الشخصي: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم، كابتن نادي الزمالك السابق”.

كان نوح آدم من أبرز نجوم الزمالك خلال حقبة السبعينيات، وترك بصمة واضحة في مسيرة النادي كلاعب خلوق وملتزم، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الجماهير البيضاء.

في سياق متصل، يترقّب عشاق الزمالك مواجهة الفريق المرتقبة في الخامسة مساء اليوم، السبت، عندما يلتقي مع غزل المحلة على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى من خلاله الأبيض لمداواة جراحه بعد الخسارة في القمة أمام الأهلي.

