إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سناب شات يبدأ فرض رسوم على الذكريات إليك طريقة حفظها مجانا

سناب شات
سناب شات
شيماء عبد المنعم

بعد نحو عشر سنوات من تقديم ميزة "الذكريات" كمستودع رقمي للحظات الحياة، أعلنت شركة سناب شات Snapchat، عن تغيير جذري في طريقة تخزين الذكريات، حيث قررت تحديد المساحة المجانية المتاحة للمستخدمين بـ 5 جيجابايت فقط. 

وفي حال تجاوز المستخدم هذا الحد، سيكون عليه إما تصدير الذكريات أو الاشتراك في إحدى خطط التخزين المدفوعة الجديدة من سناب شات للحفاظ عليها.

ووفقا لما نقلته منصة TechCrunch، فإن خطة التخزين الأساسية تتيح 100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهريا، بينما يحصل مشتركو سناب شات بلس على 250 جيجابايت مقابل 3.99 دولار شهريا، أما مشتركو Snapchat Platinum فيحصلون على 5 تيرابايت مقابل 15.99 دولار شهريا.


وفي حال تجاوز المستخدم الحد المجاني دون الاشتراك، سيتم الاحتفاظ بأقدم اللقطات فقط، بينما تحذف الأحدث تلقائيا للحفاظ على المساحة المحددة. 

وقد منحت الشركة المستخدمين فترة تخزين مؤقتة مدتها 12 شهرا للذكريات التي تتجاوز الحد، إلا أن العديد منهم بدأ بالفعل في تصدير الذكريات يدويا لتجنب الدفع.
 

طرق حفظ ذكريات سناب شات:


1. تصدير الذكريات إلى ألبوم الكاميرا:


- افتح تطبيق سناب شات واضغط على أيقونة "الذكريات" بجانب زر الكاميرا
- اختر "تحديد" من الزاوية العلوية اليمنى
- حدد حتى 100 ذكرى ترغب في حفظها
- اضغط على زر "تصدير" في الزاوية السفلية اليمنى
- اختر "تنزيل" لحفظها في ألبوم الكاميرا
- كرر العملية لحفظ دفعات إضافية


2. تنزيل أرشيف بيانات سناب شات:


- افتح التطبيق وانتقل إلى ملفك الشخصي
- اضغط على أيقونة الإعدادات
- مرر للأسفل واختر "بياناتي"
- حدد خيارات Memories، HTML، وJSON
- اضغط "التالي"، ثم اختر "كل الوقت" عند تحديد الفترة الزمنية
- أكد بريدك الإلكتروني واضغط "إرسال"
- ستتلقى ملفا مضغوطا zip يحتوي على أرشيف الذكريات، - يعتمد وقت الاستلام على حجم البيانات المخزنة
 

يعكس هذا التغيير توجه سناب شات نحو تقديم خدمات مدفوعة أكثر تخصيصا، ويضع المستخدمين أمام خيارين: الدفع مقابل الاحتفاظ بالذكريات، أو تصديرها يدويا قبل انتهاء فترة التخزين المؤقت.

