أخبار العالم

سفير سنغافورة يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بدور الرئيس السيسي في التنمية والسلام

السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة في القاهرة
السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة في القاهرة
أ ش أ

حل السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة في القاهرة ضيفاً علي برنامج (عالم المعرفة) الذي يقدمه الدكتور عمرو مبروك، على موجات إذاعة البرنامج الأوروبي.
وتحدث السفير السنغافوري عن متانة العلاقات بين مصر وسنغافورة بعد مرور أكثر من 60 عاماً .. شهدت خلالها صداقة قوية ربطت الرئيسين جمال عبد الناصر وانور السادات بمؤسس سنغافورة لي كوان يو . 
كما تحدث عن تزايد الاستثمارات السنغافورية في مصر والتي وصلت إلي 700 مليون دولار . وأضاف: إن سنغافورة تثمن دور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في استقرار مصر وتقدمها ونموها الاقتصادي الملحوظ لاسيما الاستثمار الضخم في البنية التحتية.
وأكد الرئيس السنغافوري في زيارته لمصر أكثر من مرة أن مصر هي واحة الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، والعلاقة بين الرئيسين هي علاقة صداقة وتعاون ممتدة منذ سنوات . وقد جاءت الزيارة الأخيرة لتتوج ذلك بتوقيع 14 مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والسنغافورية في مجالات الصحة والتعليم والموانئ وزراعة الأرز والصناعات الصغيرة والدقيقة والتي سترى النور قريبا.. وساعد في هذه النقلة في العلاقات الثنائية اصطحاب الرئيس السنغافوري 37 من رجال الأعمال الذين ينوون الاستثمار قريباً في مصر. 
وأشار السفير السنغافوري إلي زيارة رئيس سنغافورة المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وتعبيره عن إعجابه بالحضارة المصرية.. وأنهي زيارته لمصر بزيارة الهلال الأحمر المصري والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد على دور الرئيس السيسي في دعم السلام و الاستقرار في مصر والمنطقة. 
وقبيل اللقاء زار سفير سنغافورة استديو نجيب محفوظ ، والذي يرى النيل والأهرامات معاً . 
وكان في استقبال ضيف ماسبيرو الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ مجدي لاشين.
وأهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم للضيف السنغافوري، وأشاد بالعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.
ه م غ

