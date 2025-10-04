قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
محافظات

تكريم 315 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بقرية جرزا في العياط

تكريم 315 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بقرية جرزا
تكريم 315 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بقرية جرزا
أحمد زهران

شهدت قرية جرزا التابعة لمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، احتفالية كبرى لتكريم 315 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، في مشهد مهيب يجسد حب أبناء القرية لكتاب الله وتقديرهم لأهل القرآن الكريم.

وانطلقت فعاليات التكريم بمسيرة مبهجة جابت شوارع القرية، وسط مشاركة واسعة من الأهالي وأسر المكرمين، الذين حرصوا على التعبير عن فرحتهم الغامرة بما حققه أبناؤهم من إنجاز روحي عظيم، وتعالت التكبيرات والتهاني، وزينت الشوارع باللافتات التي تبارك للحفّاظ وتدعو لمزيد من التوفيق.

وأكد وائل عويس، المشرف على تنظيم الحفل، أن هذا اليوم يعد عرسا قرآنيا، مشيرا إلى أن «القرآن الكريم هو النور الذي يهدي، والسراج الذي ينير طريق الشباب نحو الالتزام والخُلق القويم».

وأضاف وائل عويس، «تكريم الحفظة ليس مجرد احتفال، بل رسالة قوية بأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والمجتمع الذي يكرم حفظة كتاب الله هو مجتمع يعلي القيم ويحترم العلم، مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد لهذا الحفل الكبير من شباب القرية، وكذلك أولياء أمور الطلاب والطالبات المكرمون لجهودهم المبذولة في رعاية أبنائهم وحثهم على حفظ كتاب الله، ناهيك عن الدور الكبير الذي قام به المعلمون طوال فترة المسابقة، داعيا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء».

واختُتم الحفل بتسليم الجوائز والهدايا العينية للمكرمين من حفظة القرآن الكريم، وسط فرحة الأهالي الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة.

قرية جرزا مدينة العياط محافظة الجيزة حفظة القرآن الكريم

