قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف نكون من أحباب رسول الله؟ .. علي جمعة يوضح
مصر تتقدم في مؤشر التعليم الفني من المركز 113 لـ 43 عالميًا
شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ45 تواصل اصطفافها تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة|شاهد
183 رمزًا انتخابيًا .. ننشر قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
مفاوضات الحرب والسلام.. كيف استردت مصر سيناء كاملة من إسرائيل؟
5 أكتوبر.. كيف ستحتفل اليونسكو بـ اليوم العالمي للمعلمين ؟
آلاف الأطنان من المساعدات الإيوائية ضمن القافلة الـ45 لقوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
مَنْ ينظر لما في يد غيره مِنْ النّعم .. احذر 5 مصائب مهلكة
هشام حنفي يوضح سبب استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر
تدمير منظومة هيمارس أوكرانية في خاركوف.. وتقرير عن تفاقم الفساد بكييف
نوم الطفل في الفصل .. أستاذ علم نفس يكشف الأسباب والحلول | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏أقل من 100 ألف جنيه..6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏
أعلنت مجموعة ‏BYD‏ الصينية عن تسجيل مبيعات إجمالية بلغت 396,270 وحدة ‏خلال شهر سبتمبر 2025، من بينها 393,060 سيارة ركاب، ويأتي ذلك في ظل ‏تراجع سنوي بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حين سجلت ‏المبيعات 419,426 وحدة.‏


أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏
سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها
تعد إطارات السيارة من أهم مكونات السلامة على الطريق، كما أن أي إهمال فيها ‏قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أو أعطال مفاجئة.‏


 

أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2025 في السعودية
تعتبر السيارة هيونداي توسان من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم في السوق السعودي عبر باقة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار تبدأ من 104,235 ريال.

تحت 200 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
تعد السيارة دايو ليجانزا واحدة من اشهر السيارات الكورية التي انطلقت في الشارع المصري، واكتسبت شعبيتها نسبة للتصميم العصري حينها، بالإضافة إلى قدرات الحركة الأوتوماتيكية لأغلب الطرازات، مع مفهوم السيدان العائلي.

أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

مرتبات شهر أكتوبر

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

ترامب

ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن

ترشيحاتنا

الوضوء

هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟ اعرف الإجابة

حفظ القرآن

أسرار مهمة في حفظ القرآن الكريم .. تعرف عليها

ترديد الأذكار

هل يجب تحريك الشفتين عند ترديد الأذكار؟ اعرف رأي الشرع

بالصور

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس
بـ 20 الف جنيها..هنا الزاهد تثير الجدل بفستان مثير فى شوارع باريس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحمر جريء.. منى زكي تستعرض جمالها| شاهد

منى زكي
منى زكي
منى زكي

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

بيج ياسمين
بيج ياسمين
بيج ياسمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد