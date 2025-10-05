أخبار السيارات| 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏أقل من 100 ألف جنيه..6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

أعلنت مجموعة ‏BYD‏ الصينية عن تسجيل مبيعات إجمالية بلغت 396,270 وحدة ‏خلال شهر سبتمبر 2025، من بينها 393,060 سيارة ركاب، ويأتي ذلك في ظل ‏تراجع سنوي بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حين سجلت ‏المبيعات 419,426 وحدة.‏



أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

تعد إطارات السيارة من أهم مكونات السلامة على الطريق، كما أن أي إهمال فيها ‏قد يؤدي إلى حوادث خطيرة أو أعطال مفاجئة.‏





أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2025 في السعودية

تعتبر السيارة هيونداي توسان من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم في السوق السعودي عبر باقة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار تبدأ من 104,235 ريال.

تحت 200 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا

تعد السيارة دايو ليجانزا واحدة من اشهر السيارات الكورية التي انطلقت في الشارع المصري، واكتسبت شعبيتها نسبة للتصميم العصري حينها، بالإضافة إلى قدرات الحركة الأوتوماتيكية لأغلب الطرازات، مع مفهوم السيدان العائلي.