مستقبل وطن يعلن عن تجهيز مساكن بديلة للمتضررين من غرق أراضي طرح النيل بالمنوفية

قام وفد من الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بزيارة محافظة المنوفية، لتفقد المنازل المتضررة بقرية دلهمو بمركز أشمون، وذلك بعد تأثرها بتداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل وغمر عدد من أراضي طرح النهر، وذلك للوقوف على حجم الأضرار ومتابعة الجهود لاحتواء الموقف، وتجهيز المساكن البديلة، لتسلميها للسكان المتضررين من غرق منازلهم.

وضم وفد الأمانة المركزية، النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب فخرى طايل؛ أمين العمل الأهلى المركزي؛ النائب محمود طاهر؛ النائب أحمد سعد؛ النائب محمد الكيال؛ النائب أسامة مدكور، أمناء مساعدين أمانة التنظيم المركزية، ورفعت زهران أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية.

ورافق وفد الأمانة المركزية، خلال الزيارة، النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بمحافظة المنوفية؛ والنائب أحمد الخشن؛ أمين مساعد الحزب بالمحافظة؛ محمد بط أمين تنظيم الحزب بالمنوفية، النائب صابر عبدالقوي؛ النائب عصام يس؛ وعبدالحليم الكشاك أمين الحزب بمركّز أشمون.

ونوه النائب حسام الخولي، لتشكيل الأمانة المركزية بالحزب، لجنة ميدانية لمتابعة حالات المتضررين بشكل مباشر، والتدخل لتقديم الدعم الكامل لهم وتوفير مساكن بديلة، فضلا عن تجهيزها بكافة الاحتياجات الأساسية لهم.

