إيرين سعيد: التصنيع الدوائي أولوية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار

أكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تعزيز التصنيع الدوائي المحلي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة كشفت عن أهمية امتلاك مصر لقاعدة إنتاج دوائي قوية، في ظل ما شهدته الأسواق من ارتفاع أسعار الأدوية واختلال سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضحت سعيد لـ صدى البلد، أن القدرة على تصنيع الدواء محليا ليست مجرد خيار اقتصادي، بل دليل على الإرادة السياسية والسيادة الوطنية، مؤكدة أن الدواء سلعة استراتيجية لا تقل أهمية عن الغذاء، بل تفوقه أحيانا، خاصة في أوقات الأزمات الصحية الكبرى مثل جائحة كورونا، التي أبرزت ضرورة الاعتماد على الذات في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشددت عضو لجنة الشئون الصحية على أن نهضة قطاع الأدوية تبدأ من دعم العاملين فيه، مطالبة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام، لما لذلك من أثر مباشر في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز العمالة الفنية، مؤكدة أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو أساس النهوض الحقيقي بالصناعة الدوائية الوطنية.

كما دعت النائبة إيرين سعيد إلى تبني خطة وطنية شاملة لإنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام الدوائية، موضحة أن مصر تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من هذه المواد من الخارج، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التصنيع المحلي وانعكاسه على أسعار الأدوية في السوق.

وأكدت أن التوسع في تصنيع المواد الخام داخل مصر سيحدث نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، من خلال خفض تكلفة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية وضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.