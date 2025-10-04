برلماني: وقف إطلاق النار خطوة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وجهود مصر كانت حاسمة

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن الخطوة الأهم في هذه المرحلة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، بما يفتح المجال أمام إدخال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن المدنيين.

وأشار توفيق إلى أن الجهود المصرية المتواصلة مع الأطراف كافة لعبت الدور الحاسم في الوصول إلى هذه النتيجة، والتي جاءت بموافقة حركة حماس على المقترح الأمريكي، حرصًا على حماية أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مستقبل القضية الفلسطينية وخطواتها القادمة يظل شأنا فلسطينيا خالصا، يقرره الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية وفق أولوياته وحقوقه المشروعة.

كما ثمن توفيق موقف مصر المحوري في القضية الفلسطينية، ودورها الدائم في العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وصولا إلى تسوية شاملة وعادلة تحقق السلام والاستقرار في المنطقة.