بقوة هائلة .. بي إم دبليو 318 للبيع سعرها 550 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي إم دبليو 318 موديل 2000

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 318 موديل 2000، وتنتمي 318 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 318 موديل 2000 الخارجية

تمتلك سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2000 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بالأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية تعمل علي تحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي إم دبليو 318 موديل 2000

تحصل سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2000 علي قوتها من محرك سعة 1890 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 123 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي .

مقصورة بي إم دبليو 318 موديل 2000 الداخلية

زودت سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2000 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها درج تخزين أمامي، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 318 موديل 2000

تباع سيارة بي إم دبليو 318 موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .