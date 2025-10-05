هتفضلي قمر.. مي عز الدين تدعم ياسمين صبري بعد ظهورها في عرض أزياء باريس

دعمت الفنانة مي عز الدين صديقتها الفنانة ياسمين صبري، بعد ظهورها المميز في عرض أزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وشاركت "مي" مقطع فيديو لياسمين من العرض، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "قمر وهتفضلي قمر، وأي حاجة بتعمليها حلوة عليكي".

وأعادت ياسمين صبري نشر الفيديو عبر حسابها، وردّت عليها: "حبيبتي يا أجمل مي".



وخلال الايام الماضية، احتفلت الفنانة مي عز الدين، بعيد ميلاد الفنان محمد عادل إمام عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وشاركت مي عز الدين صورة تجمعهما، وعلّقت: “كل سنة وأنت خفة دم الكون.. كل سنة وأنت طيب يا كينج”.