أحمد عابدين يخطف الأنظار في تصفيات كأس العالم تحت 20 سنة

خطف أحمد عابدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، الأضواء بعد تألقه اللافت خلال مشاركته مع الفراعنة في تصفيات كأس العالم تحت 20 سنة، ليصبح حديث الشارع الكروي المصري في الأيام الأخيرة.

ومازال الجميع يتداول الهدف الرائع الذي أحرزه عابدين في شباك منتخب تشيلي، والذي منح به التعادل الثمين لمنتخب مصر في واحدة من أهم مباريات التصفيات، بعدما ارتقى عاليًا وسجل برأسية ذهبية.

وأشاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بالأداء المميز الذي يقدمه نجم الأهلي الشاب، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون أحد أهم نجوم الكرة المصرية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن ما قدمه في البطولة حتى الآن يبشر بمسيرة واعدة.